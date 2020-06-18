ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Мир снова стал прежним

Но если мы оглядимся по сторонам, то увидим, что люди больше не выполняют это требование.

- Нам тоже кажется, что если люди не принимают некое правило, то его, очевидно, нужно пересмотреть и предложить правило, которое выполнимо. Правило "2+2" люди действительно не акцептируют, - признала руководитель научного совета по борьбе с COVID-19 профессор Ирья Лутсар в интервью "Postimees".

Хотя ранней весной пандемия коронавируса затронула людей болезненно и неожиданно, сейчас эта тема оказалась в тени прочих новостей. Это как будто далекое прошлое, хотя время от времени какой-нибудь специалист или политик предупреждает, что идет новая возможная волна и она может оказаться еще масштабнее, чем первая. Но и эти предостережения уже воспринимают как рутину.

И тем не менее мы и сейчас ощущаем "повторные толчки" кризиса в области здравоохранения, случившегося пару месяцев назад. Хотя бы через то, что по-прежнему действуют ограничения на проведение всевозможных мероприятий, не состоятся общественные праздники Яановой ночи и в части происходящего в экономике и на рынке труда ожидания скорее негативные.