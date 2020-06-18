Чт, 18.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Что полезное для Ида-Вирумаа вы намерены сделать в качестве советника министра?

Тармо Таммисте.

ФОТО: Илья Смирнов

Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте занял недавно должность советника министра экономики и коммуникаций Таави Ааса по Ида-Вирумаа.

Ида-вирумааский советник министра экономики ТАРМО ТАММИСТЕ: 

- Это рабочее место, которого в министерстве раньше не было. В соответствии с должностной инструкцией, оно связано с программой справедливого перехода, обновлением ида-вируской программы, сотрудничеством с предпринимателями и инвесторами, а также со многим другим. У меня нет необходимости изобретать велосипед, так как в Ида-Вирумаа есть центр предпринимательства, ЦУ "Развитие промышленных территорий", другие организации, постоянно занимающиеся этими вопросами.

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы максимально поддерживать то хорошее, что хотят тут сделать, в первую очередь то, что касается предпринимательства и создания новых рабочих мет. Постараюсь помочь свести потребности Ида-Вирумаа и возможности государства. Для Ида-Вирумаа придут отдельные суммы, предназначенные для развития этого региона. Важно достичь ясности и соглашения, как лучше всего использовать их в интересах региона.

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