ОДИН ВОПРОС ⟩ Что полезное для Ида-Вирумаа вы намерены сделать в качестве советника министра?

- Это рабочее место, которого в министерстве раньше не было. В соответствии с должностной инструкцией, оно связано с программой справедливого перехода, обновлением ида-вируской программы, сотрудничеством с предпринимателями и инвесторами, а также со многим другим. У меня нет необходимости изобретать велосипед, так как в Ида-Вирумаа есть центр предпринимательства, ЦУ "Развитие промышленных территорий", другие организации, постоянно занимающиеся этими вопросами.