Чт, 18.06.2020
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ВИДЕО ⟩ В Йыхви готова музыкальная площадка стоимостью более миллиона евро

На недавно законченной музыкальной площадке в Йыхви установлены восемь 12-метровых опор освещения..

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Между концертным домом и "Pargi Кeskus" в Йыхви закончена музыкальная площадка, строительство которой вместе с расширением променада и обновлением парковок обошлось в сумму более миллиона евро.

Во ходе строительства, которое длилось на год больше, чем планировалось, в Йыхви появилась площадка с рисунком в виде клавиатуры фортепиано. Она стала элегантным фоном для памятника уроженцу Ида-Вирумаа кинодеятелю Кальё Кийску, установленному около концертного дома семь лет назад.

На площадке есть уголок музыкальных инструментов, где желающие могут попробовать свои умения. У концертного дома установлены держатели для велосипедов, выполненные в форме камертона. Есть специальные светильники высотой 12 метров, напоминающие факелы, которые, по словам ландшафтного архитектора Керсти Лоотус, придают площадке торжественный вид.

Из-за прекращения прошлой весной строительства, которое началось летом 2018 года, и смены строительной компании объект обошелся Йыхвской волости на 100 000 евро дороже, чем планировалось, и завершен только сейчас вместо лета 2019 года.

Официальное открытие площадки состоится завтра. Более подробно о площадке можно прочитать в "Северном побережье" в четверг.

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