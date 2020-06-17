ВИДЕО ⟩ В Йыхви готова музыкальная площадка стоимостью более миллиона евро

Во ходе строительства, которое длилось на год больше, чем планировалось, в Йыхви появилась площадка с рисунком в виде клавиатуры фортепиано. Она стала элегантным фоном для памятника уроженцу Ида-Вирумаа кинодеятелю Кальё Кийску, установленному около концертного дома семь лет назад.

На площадке есть уголок музыкальных инструментов, где желающие могут попробовать свои умения. У концертного дома установлены держатели для велосипедов, выполненные в форме камертона. Есть специальные светильники высотой 12 метров, напоминающие факелы, которые, по словам ландшафтного архитектора Керсти Лоотус, придают площадке торжественный вид.

Из-за прекращения прошлой весной строительства, которое началось летом 2018 года, и смены строительной компании объект обошелся Йыхвской волости на 100 000 евро дороже, чем планировалось, и завершен только сейчас вместо лета 2019 года.