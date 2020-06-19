ФОТО ДНЯ ⟩ Новая экспозиция Нарвского музея открыта

На праздничном открытии новой экспозиции Нарвского музея в старинном замке вечером 18 июня веревку топорами рубили одновременно трое - директор музея Иво Пости, министр культуры Тынис Лукас и мэр Нарвы Алексей Евграфов, однако с первого раза попал куда надо только мэр. А министр спустя минуту и вовсе сломал вверенное ему топорище.
С 19 июня новая экспозиция об истории Нарвского замка считается официально открытой, равно как открыты и ранее закрытые для публики помещения, проходы, галереи. В администрации музея пояснили, что некоторые работы над экспозицией еще продолжаются и в полной мере все должно заработать недели через три.