ФОТО ДНЯ ⟩ Новая экспозиция Нарвского музея открыта

С 19 июня новая экспозиция об истории Нарвского замка считается официально открытой, равно как открыты и ранее закрытые для публики помещения, проходы, галереи. В администрации музея пояснили, что некоторые работы над экспозицией еще продолжаются и в полной мере все должно заработать недели через три.