ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Эаст

Во фракции Центристской партии были три человека, у каждого из которых имелся свой четкий мотив для выражения недоверия волостному старейшине. Артур Сепперн в мечтах видел себя в таком случае волостным старейшиной; целью Аллана Мянда было, вероятно, избавиться от ведущей с девелопером "Pargi Кeskus" словесную и бюрократическую войну помощника волостного старейшины Наталии Абель; а далеко простирающейся целью Эаста было, судя по всем признакам, сохранить свое рабочее место с медово-сладкой высокой зарплатой.

Если еще говорить о целях этой троицы, то дальше всех продвинулся тут, пожалуй, бизнесмен Мянд, ведь Абель, очевидно, потеряет свою должность в ходе создания нового властного союза. Однако если кто-то думает, будто происходящий в Йыхви спектакль на этом закончится, то это, конечно, обреченная на провал надежда. Чем ближе будут местные выборы, тем безумнее станет сюжет. Это мы прогнозировать осмелимся.