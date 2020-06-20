Сб, 20.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Эаст

Эдуард Эаст.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста, ставшего первым за последние 30 лет работающим на полную ставку руководителем волостного собрания в Йыхви, сняли на этой неделе с небольшим перевесом голосов. Эаста подвело его политическое чутье. Ясно, что переезд Йыхвиской основной школы стал лишь формальным поводом, чтобы выразить недоверие однопартийцу и волостному старейшине Максу Кауру.

Во фракции Центристской партии были три человека, у каждого из которых имелся свой четкий мотив для выражения недоверия волостному старейшине. Артур Сепперн в мечтах видел себя в таком случае волостным старейшиной; целью Аллана Мянда было, вероятно, избавиться от ведущей с девелопером "Pargi Кeskus" словесную и бюрократическую войну помощника волостного старейшины Наталии Абель; а далеко простирающейся целью Эаста было, судя по всем признакам, сохранить свое рабочее место с медово-сладкой высокой зарплатой.

Если еще говорить о целях этой троицы, то дальше всех продвинулся тут, пожалуй, бизнесмен Мянд, ведь Абель, очевидно, потеряет свою должность в ходе создания нового властного союза. Однако если кто-то думает, будто происходящий в Йыхви спектакль на этом закончится, то это, конечно, обреченная на провал надежда. Чем ближе будут местные выборы, тем безумнее станет сюжет. Это мы прогнозировать осмелимся.

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