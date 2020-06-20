ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Пример из учебника о невыполненной инфоработе

Когда нужно показать, как волостные руководители позируют на фоне какого-нибудь позитивного события, то находятся возможности и деньги, чтобы воспроизвести эту картину как на земле, так и на воздухе, а также разместить информацию в социальных медиа.

С приближением выборов запустили в большем масштабе волостную газету, чтобы за общественные деньги сделать как можно больше пропаганды баллотировавшемуся в Рийгикогу волостному старейшине Мартину Репинскому. В то же время, в период коронакризиса, когда в издании муниципальной газеты вообще имелся какой-то смысл, чтобы доводить жизненно важную информацию до более широких масс, ее в целях экономии временно закрыли. Не придется удивляться, если перед следующими выборами решат, что деньги экономить больше не нужно, и газету начнут издавать снова, поскольку вновь проклюнется сильное стремление информировать жителей.

В случае вырубки деревьев совсем нетрудно было предвидеть, что когда в одно прекрасное утро в жилом районе дойдет до вырубки десятков деревьев, то у большинства людей это вызовет замешательство и вопрос: что происходит? Волостному управлению было бы несложно сообщить заранее по разным медиаканалам, что 16 июня в микрорайоне начнется строительство променада, поэтому будет вырублено около ста старых деревьев, многие из которых больны, а вместо них в ближайшие годы посадят новые.