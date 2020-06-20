Наряду с органами, обеспечивающими внутреннюю безопасность, на передовой борьбы с коронавирусом (материал опубликован в майском номере "СП Экстра") находятся Силы обороны, раскинувшие в Курессааре свой полевой госпиталь, а также "Кайтселийт", члены которого помогают поддерживать порядок на границе, в зонах проведения тестирования и осуществлять патрулирование в населенных пунктах.

В 2017 году Силы обороны приняли "на вооружение" контейнерный госпиталь, который заменил прежний палаточный. Причиной замены стало не только стремление обеспечить более хорошие условия для персонала и пациентов, но и удобство транспортировки. Мобильность и удобство контейнерного госпиталя были опробованы теперь. Правда, не в боевой обстановке, а в эпицентре борьбы с коронавирусом на Сааремаа.

Важный опыт

Относительно широкомасштабной гособороны Эстонии говорилось, что оборонная деятельность с годами изменилась и солдату нужно защищать свое государство не только с оружием в окопе. И действительно, борьба с коронавирусом стала хорошим примером того, как Силы обороны и сделанные в них инвестиции могут стать подспорьем государству в критический момент. "Обязанности солдат на самом деле изменились, и мы видим их занятыми здесь в медицинском секторе, а в остальной Европе, например, и в патруле на улицах", - сказал подполковник Ахти Варблане, главврач Центра военной медицины и медицины катастроф.

Если военные учения сводятся к разрешению различных условных ситуаций в игровой форме, то теперь все делалось в условиях реальной жизни. После того как поступило решение об установке полевого госпиталя в Курессааре, команда поддержки, сформированная на базе батальона тыла 1-й пехотной бригады, приступила к транспортировке госпиталя из Тарту на Сааремаа. Госпитальная колонна состояла в общем из 15 машин. "Разумеется, это было для нас чрезвычайным опытом", - отметил Варблане, что представилась прекрасная возможность проверить, насколько хорошо они готовы к слаженным действиям в подобных ситуациях. Если некоторые мелкие детали можно улучшить, то в более крупном плане все функционировало нормально.

Полевой госпиталь Сил обороны. ФОТО: Маргус Ансу / Tartu Postimees Состоящий из контейнеров и палаток полевой госпиталь был переоборудован таким образом, чтобы можно было принять как можно больше экстренных и нуждающихся в интенсивной терапии пациентов. Госпиталь Сил обороны был готов принять до 40 пациентов в общих палатах или до 20 пациентов в интенсивной терапии. Вместе с госпиталем в Курессааре отправилась медицинская команда из 18 человек, находящихся на действительной службе, - это и врач, медсестры, парамедики. А также команда из 20 человек, находящихся на действительной и срочной службе, - они установили госпиталь и помогали с логистикой.

На помощь в родном краю

Наряду с Силами обороны руку помощи государству протянул "Кайтселийт", действующий со своими добровольцами на нескольких фронтах. Командир Северо-Восточного округа ополчения, командир Вируской дружины подполковник Яанус Айнсалу сказал, что кайтселийтчики и представительницы "Найскодукайтсе" из четырех дружин - Алутагузеской, Йыгеваской, Ярвеской и Вируской - ежедневно участвуют в поддержании порядка в родных местах, помогая как Департаменту здоровья, так и полиции.

- С момента введения чрезвычайного положения все дружины оказывают на восточной границе поддержку Департаменту полиции и погранохраны, наши парамедики помогали в Раквереской больнице, ополченцы задействованы также во всех пунктах тестирования drive-in, мы также оказали поддержку Эстонскому продуктовому банку, - перечислил Айнсалу.

Конные патрули на границе. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Рядом с Нарвской больницей "Кайтселийт" установил свою палатку в первый же день чрезвычайного положения.

- Поскольку закрыты все границы Эстонии, то нельзя говорить об охране только восточной границы: кайтселийтчики участвуют к тому же в охране южной границы и регулируют в Ляэнемаа движение между Сааремаа и материком, - констатировал он.

Обеспечение порядка заменило те мероприятия и обучения, которые из-за коронавируса пришлось перенести на потом. Самым крупным из них является весенняя кампания "Отдаем честь!" ("Anname au!"), которую в этом году провели значительно скромнее. "В то же время многие ополченцы участвовали в учениях по охране порядка, проводимых Департаментом полиции и погранохраны", - отметил Айнсалу.

Женщины особо отличились

По всей Эстонии на помощь Департаменту полиции и погранохраны, Департаменту здоровья, центру тревоги и госканцелярии пришли более 1300 членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе". Если добавить к ним тех людей, которые пришли на помощь местным самоуправлениям и третьему сектору, например, через Продуктовый банк или Эстонский Красный Крест, то их количество превысит 2000 человек.

- "Кайтселийт" задействован с первых дней чрезвычайного положения. Вполне логично, что государство использует в таких случаях помощь сферы обороны, ведь именно наши структуры наиболее подготовлены к разрешению различных кризисов, - сказал командир "Кайтселийта" бригадный генерал Рихо Юхтеги, заметив, что особенно хотелось бы отметить женщин, ведь более четверти из тех, кто был привлечен к активной деятельности, - это именно представительницы "Найскодукайтсе".

"Весенний шторм" в этом году сослан на центральный полигон Сил обороны. Хотя подразделений в учениях участвует меньше обычного, все важные вещи будут проверены и отработаны. ФОТО: Генштаб Сил обороны ЭР

"Весенний шторм" закончится боевыми стрельбами

Начавшийся в конце апреля в усеченном объеме "Весенний шторм" завершится боевыми стрельбами.

Если в первую неделю учений участники "Весеннего шторма" могли продемонстрировать свои гособоронные навыки в учебных боях, устроенных на центральном полигоне Сил обороны с использованием машин, спецснаряжения и имитационных средств, то на втором этапе пройдут боевые стрельбы, на которых будут отрабатывать главным образом сотрудничество пехотных подразделений и групп боевой поддержки в реальной боевой обстановке. Стрельбы завершат также "Весенний шторм", проходивший при чрезвычайном положении и в особых условиях.

- Я должен сказать, что наши солдаты, конечно, готовы, как готовы и наши командиры подразделений; относительно них я полностью уверен, что они поупражняются и отточат на стрельбах полученные предварительно навыки. Однако нашим командирам группы, роты и батальона нужно проявить взвешенную агрессивность, очень хорошее умение координировать и бойцовский дух, чтобы разрешать здесь ситуации в свою пользу, - сказал главный организатор боевых стрельб майор Лаури Теппо непосредственно перед второй фазой учений.

В "Весеннем шторме" участвуют союзники, а также подразделения 1-й и 2-й пехотных бригад, действия которых поддерживают командование кибервойск, воздушные силы и военная полиция.

"Весенний шторм" - это ежегодные весенние боевые учения эстонских Сил обороны. Первые учения "Весенний шторм" провели в 2003 году в Ляэне-Вирумаа. В прошлом году "Весенний шторм" проходил с 29 апреля по 17 мая в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Йыгевамаа.