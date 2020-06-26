Вс, 28.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Спасатели получали вызовы в связи с кострами Яанова дня

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

Во время праздников Яанова дня спасатели в Ида-Вирумаа 20 раз выезжали на вызовы, связанные с кострами.

Чаще всего речь шла о слишком больших и оставленных без присмотра кострах; не всегда также выполнялись требования безопасности. Четыре раза спасатели, прибыв на место, видели, что костер находится под контролем и безопасность обеспечена.

К счастью, крупных возгораний не было и люди во время праздников от пожаров не пострадали.

В Ахтме подожгли квартиру

24 июня в 20.33 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Люди в пожаре не пострадали. Предполагаемой причиной возгорания является поджог.

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