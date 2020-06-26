ПОЖАРЫ ⟩ Спасатели получали вызовы в связи с кострами Яанова дня

Во время праздников Яанова дня спасатели в Ида-Вирумаа 20 раз выезжали на вызовы, связанные с кострами.
Чаще всего речь шла о слишком больших и оставленных без присмотра кострах; не всегда также выполнялись требования безопасности. Четыре раза спасатели, прибыв на место, видели, что костер находится под контролем и безопасность обеспечена.
К счастью, крупных возгораний не было и люди во время праздников от пожаров не пострадали.
В Ахтме подожгли квартиру
24 июня в 20.33 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Люди в пожаре не пострадали. Предполагаемой причиной возгорания является поджог.