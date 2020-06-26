ПОЖАРЫ ⟩ Спасатели получали вызовы в связи с кострами Яанова дня

Чаще всего речь шла о слишком больших и оставленных без присмотра кострах; не всегда также выполнялись требования безопасности. Четыре раза спасатели, прибыв на место, видели, что костер находится под контролем и безопасность обеспечена.

К счастью, крупных возгораний не было и люди во время праздников от пожаров не пострадали.

В Ахтме подожгли квартиру