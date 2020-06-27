Вс, 28.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер напал с ножом на полицейского

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

24 июня полиция задержала в качестве подозреваемого употребившего алкоголь 73-летнего мужчину, который в квартире дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве напал с ножом на находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. В результате происшествия никто не пострадал.

Несовершеннолетний ударил сожительницу 

23 июня полиция получила сообщение, что на улице Пяхклимяэ в Нарве 17-летний молодой человек ударил свою сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

В Кивиыли ударили мужчину 

23 июня полиция получила вызов на улицу Уус в Кивиыли, где неизвестный ударил 39-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ