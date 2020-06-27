СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер напал с ножом на полицейского

24 июня полиция задержала в качестве подозреваемого употребившего алкоголь 73-летнего мужчину, который в квартире дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве напал с ножом на находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. В результате происшествия никто не пострадал.
Несовершеннолетний ударил сожительницу
23 июня полиция получила сообщение, что на улице Пяхклимяэ в Нарве 17-летний молодой человек ударил свою сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
В Кивиыли ударили мужчину
23 июня полиция получила вызов на улицу Уус в Кивиыли, где неизвестный ударил 39-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.