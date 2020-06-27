СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер напал с ножом на полицейского

24 июня полиция задержала в качестве подозреваемого употребившего алкоголь 73-летнего мужчину, который в квартире дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве напал с ножом на находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. В результате происшествия никто не пострадал.