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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Куно Таммеару: Люди стараются забыть вирусный кризис
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Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару в интервью "Северному побережью" находит, что возглавляемый им департамент хорошо справился с ролью координатора действий в условиях вызванного пандемией коронавируса первого в Эстонии чрезвычайного положения, однако готовность к кризисам должна повыситься во всем обществе, поскольку они неизбежны и в будущем.
- Изменило ли Спасательный департамент и его работу чрезвычайное положение в связи с коронавирусом?