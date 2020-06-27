Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару в интервью "Северному побережью" находит, что возглавляемый им департамент хорошо справился с ролью координатора действий в условиях вызванного пандемией коронавируса первого в Эстонии чрезвычайного положения, однако готовность к кризисам должна повыситься во всем обществе, поскольку они неизбежны и в будущем.

- Все ситуации нас немного меняют. Сейчас мы ездим по местным самоуправлениям и обсуждаем, как у нас прошел этот коронавирусный кризис, а также готовность к кризису в более широком смысле. По закону Спасательный департамент должен осуществлять надзор за готовностью местных самоуправлений к кризису, но основная роль - консультирование и поддержка местных самоуправлений, чтобы они были готовы к неожиданным ситуациям.