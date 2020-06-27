ДОСУГ ⟩ Йыхви старается вдохнуть в парк новую жизнь с помощью музыки

По словам директора Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф, целью ремонта крыши над летней сценой, предпринятого в прошлом году, было в числе прочего начать регулярно устраивать в парке летние концерты. Прошлой осенью первый концерт пришлось отменить из-за проливного дождя.

Однако в следующий четверг, 2 июля, можно будет в первый раз оценить акустику обновленной певческой эстрады, когда на ней сыграет первым Йыхвиский биг-бенд под управлением Райво Калласа. Вдобавок выступит с народными танцевальными композициями ансамбль "Pärgament", наиболее известный участник которого - депутат парламента Рихо Брейвель. Свою программу публике представит и группа народного танца "Jõhvikamoos".

Часть концертов, которые пройдут этим летом в Йыхвиском парке 2 июля - Йыхвиский биг-бенд, ансамбль "Pärgament", группа народного танца "Jõhvikamoos"

15 июля - трио Хелин-Мари Ардер

30 июля - ансамбль "Konzales" и танцевальная группа "Tammiku"

20 августа - "C-Jam" и Микк Каазик

Этой весной завершилось строительство новой мощеной площадки перед певческой эстрадой, также убраны старые развалившиеся скамейки, которые были вкопаны в землю. По словам Анне Уттендорф, вместо них во время мероприятий будут использовать переносные скамейки. "Мы сможем использовать их по мере необходимости в разных местах, в то же время нет опасности, что их поломают", - объяснила она.

Старейшина Йыхвиской волости Макс Каур еще прошлым летом говорил, что в парке могли бы каждую неделю проходить эстрадные и танцевальные вечера. "В былые времена они были очень популярны", - сказал он.

Уттендорф не обещает на первых порах столь насыщенной программы. В июле концерты запланированы каждые две недели, в августе - немного чаще. Все они бесплатны для публики, то есть оплачены йыхвискими налогоплательщиками, в том числе и проходящий 15 июля в рамках фестиваля "Музыка семи городов" концерт музыки в жанре босанова в исполнении трио Хелин-Мари Ардер, а также проходящий 20 августа концерт по случаю Дня восстановления независимости, на котором выступит виолончельный ансамбль "C-Jam" вместе с солистом Микком Каазиком.

- Летом в парке выступят в основном наши местные музыканты и танцоры, которые из-за ограничений в связи с чрезвычайным положением тоже изголодались по выступлениям. Постараемся составить концерты в таком старом формате, где можно и послушать музыку сидя, и самому потанцевать, если возникнет желание, - рассказала Уттендорф.

Она не решилась сказать, насколько многочисленную публику ожидает увидеть на парковых концертах. "Будет видно, найдут ли люди эту новую концертную площадку и примут ли ее. Но если первые концерты придут послушать 100-150 человек, будет очень хорошо", - считает она.