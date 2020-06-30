Ср, 1.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Люганузе не составлял рейтинговую таблицу инвестиций

За счет полученных на дорожное строительство дополнительных денег уже приведены в порядок дороги на Варинурме и Лиймала, вот-вот начнется также реконструкция улицы Соо в Кивиыли.

ФОТО: Люганузеская волость

Люганузеская волость, получившая в виде кризисной помощи чуть более полумиллиона евро на инвестиции, будет тратить эти деньги на перечисленные в программе инвестиций проекты по мере их созревания до стадии работ.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В программе инвестиций Люганузеской волости перечислены работы общей стоимостью более миллиона евро. Волостное собрание решило, что их не будут расставлять в очередь для использования полученных от государства в виде дополнительного пособия 530000 евро, а станут выполнять работы в соответствии с тем, насколько быстро будут проходить проектно-подготовительные работы.

Центр досуга и молодежный центр 

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