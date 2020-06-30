Люганузе не составлял рейтинговую таблицу инвестиций

В программе инвестиций Люганузеской волости перечислены работы общей стоимостью более миллиона евро. Волостное собрание решило, что их не будут расставлять в очередь для использования полученных от государства в виде дополнительного пособия 530000 евро, а станут выполнять работы в соответствии с тем, насколько быстро будут проходить проектно-подготовительные работы.