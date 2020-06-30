Ср, 1.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем занимается комиссия по справедливому переходу для Ида-Вирумаа?

Яак Ааб.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу состоялось первое заседание комиссии по управлению процессом справедливого перехода для Ида-Вирумаа.

Министр государственного управления ЯАК ААБ (Центристская партия):

- Чтобы наилучшим образом спланировать свое будущее, Ида-Вирумаа требуется новый, учитывающий общую картину подход как при планировании мер, так и при их реализации. Мы сфокусируемся на ускорении развития Ида-Вирумаа. Соберем предложения, идеи и обратную связь и применим их в ида-вируской программе деятельности, программе справедливого перехода и ида-вируской региональной программе. В сотрудничестве с государством, самоуправлениями, общиной и местными предпринимателями мы хотим найти для Ида-Вирумаа формулу успеха.

Задача комиссии - составить предложения по обновлению ида-вируской программы деятельности и стратегии развития уезда. А также представить свою позицию относительно условий программы справедливого перехода и применяемых на ее основании мер и других мер в рамках политики солидарности.

Мы хотим спланировать диверсификацию экономической среды Ида-Вирумаа наряду с развитием навыков работников и улучшением жизненной среды, чтобы обеспечить региональную занятость, сохранение доходов и стратегическое снабжение Эстонии электроэнергией.

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