ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем занимается комиссия по справедливому переходу для Ида-Вирумаа?

В пятницу состоялось первое заседание комиссии по управлению процессом справедливого перехода для Ида-Вирумаа.
Министр государственного управления ЯАК ААБ (Центристская партия):
- Чтобы наилучшим образом спланировать свое будущее, Ида-Вирумаа требуется новый, учитывающий общую картину подход как при планировании мер, так и при их реализации. Мы сфокусируемся на ускорении развития Ида-Вирумаа. Соберем предложения, идеи и обратную связь и применим их в ида-вируской программе деятельности, программе справедливого перехода и ида-вируской региональной программе. В сотрудничестве с государством, самоуправлениями, общиной и местными предпринимателями мы хотим найти для Ида-Вирумаа формулу успеха.
Задача комиссии - составить предложения по обновлению ида-вируской программы деятельности и стратегии развития уезда. А также представить свою позицию относительно условий программы справедливого перехода и применяемых на ее основании мер и других мер в рамках политики солидарности.
Мы хотим спланировать диверсификацию экономической среды Ида-Вирумаа наряду с развитием навыков работников и улучшением жизненной среды, чтобы обеспечить региональную занятость, сохранение доходов и стратегическое снабжение Эстонии электроэнергией.