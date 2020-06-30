ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем занимается комиссия по справедливому переходу для Ида-Вирумаа?

- Чтобы наилучшим образом спланировать свое будущее, Ида-Вирумаа требуется новый, учитывающий общую картину подход как при планировании мер, так и при их реализации. Мы сфокусируемся на ускорении развития Ида-Вирумаа. Соберем предложения, идеи и обратную связь и применим их в ида-вируской программе деятельности, программе справедливого перехода и ида-вируской региональной программе. В сотрудничестве с государством, самоуправлениями, общиной и местными предпринимателями мы хотим найти для Ида-Вирумаа формулу успеха.