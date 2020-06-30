СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Проигнорировавший требование полиции мопедист попал в аварию

Задержан склонный к насилию отец

26 июня полиция получила сообщение, что в квартире дома на улице Креэнхольми в Нарве отец ударил 31-летнюю дочь. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Молодая женщина подралась с подростком

27 июня полиция отреагировала на потасовку между 24-летней женщиной и 15-летней девочкой на проспекте Выйду в Нарве. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

Украли снегоход

26 июня в полицию сообщили, что в период с 22 по 26 июня из здания на улице Парги в Йыхви украли самодельный снегоход. Причиненный ущерб выясняется.

Похитили пульт дорогой рабочей машины

27 июня в полицию сообщили, что из здания на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве похитили пульт асфальтоукладчика. Ущерб выяснят в ходе начатого уголовного производства.

В курортном городе автомобиль остался без колес

28 июня в полицию сообщили, что с легкового автомобиля, припаркованного на улице Койду в Нарва-Йыэсуу, сняли шины вместе с литыми дисками. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

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