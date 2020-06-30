СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Проигнорировавший требование полиции мопедист попал в аварию
27 июня в 23.50 напротив отеля на улице Айа, 3 в городе Нарва-Йыэсуу 29-летний водитель мопеда проигнорировал знак полицейского об обязательной остановке и, обгоняя ехавший впереди транспорт, врезался в бок легкового автомобиля "Opel Insignia", которым управлял 60-летний мужчина. У водителя мопеда не было каски, а на мопеде не горели в темное время ни передние, ни задние огни. Мопедиста доставили на проверку в нарвское ЕМО.
Задержан склонный к насилию отец
26 июня полиция получила сообщение, что в квартире дома на улице Креэнхольми в Нарве отец ударил 31-летнюю дочь. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Молодая женщина подралась с подростком
27 июня полиция отреагировала на потасовку между 24-летней женщиной и 15-летней девочкой на проспекте Выйду в Нарве. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
Украли снегоход
26 июня в полицию сообщили, что в период с 22 по 26 июня из здания на улице Парги в Йыхви украли самодельный снегоход. Причиненный ущерб выясняется.
Похитили пульт дорогой рабочей машины
27 июня в полицию сообщили, что из здания на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве похитили пульт асфальтоукладчика. Ущерб выяснят в ходе начатого уголовного производства.
В курортном городе автомобиль остался без колес
28 июня в полицию сообщили, что с легкового автомобиля, припаркованного на улице Койду в Нарва-Йыэсуу, сняли шины вместе с литыми дисками. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.