ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Силламяэ пущен фонтан

Несмотря на то, что Силламяэское горуправление вынуждено было отказаться от проведения одного из любимых летних праздников - Дня города, событие все же отметили громко: сегодня под звуки оркестра около спортцентра запустили фонтан, строительство которого длилось почти год, а из-за пандемии запуск пришлось отложить еще на два месяца.
Строители - таллиннское ТОО "Enska Ehitus". Силламяэский порт взял на себя значительную часть расходов: строительство сооружения и благоустройство территории вокруг него обошлись городу в 157273 евро, но Силламяэский порт и его терминалы покрыли около двух третей расходов, то есть 100000 евро.
Это водное сооружение - второе, один небольшой фонтан есть около магазина "Максима ХХ", его построили владельцы торговой сети.