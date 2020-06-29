ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Силламяэ пущен фонтан

Несмотря на то, что Силламяэское горуправление вынуждено было отказаться от проведения одного из любимых летних праздников - Дня города, событие все же отметили громко: сегодня под звуки оркестра около спортцентра запустили фонтан, строительство которого длилось почти год, а из-за пандемии запуск пришлось отложить еще на два месяца.