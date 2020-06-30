ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ангелы-спасители Ида-Вирумаа ÕÜM и ÕÜF

По сути, введенные Евросоюзом понятия механизма справедливого перехода (ÕÜM) и фонда справедливого перехода (ÕÜF) уже вошли некоторое время назад в лексикон политиков. Когда речь заходит о связанных с Ида-Вирумаа проблемах, конкретного решения которых сразу предложить не могут, то так удобно заявить, что ими надо бы заняться в ходе разумного перехода и за его же деньги.

Проще говоря, Ида-Вирумаа имеет возможность получить от Евросоюза миллионы евро в знак благодарности за то, что тут свернут использование сланца. В то же время речь идет не просто о раздаче денежного возмещения, мол, смотрите сами, как используете его, а о мере с довольно сложными правилами.

Что точно представляют собой ÕÜM и ÕÜF, понимает сейчас в Эстонии, очевидно, лишь горстка людей, да и они пока не могут дать очень конкретных ответов. Если в результате климатической политики Евросоюза рабочие места в Ида-Вирумаа исчезают уже в массовом порядке и негативные последствия этого не заставили себя ждать, то тюнингование поставленных на роль "ангелов-спасителей" механизма и фонда еще только продолжается. Старт намечен на следующий год. Когда должно проявиться позитивное влияние и каким оно должно быть, пока неясно.