ПЕРЕДОВИЦА ⟩ История, которая вызывала вопросы с самого начала

КаПо и прокуратура в этом деле с самого начала производили своим поведением очень самоуверенное и порой даже бравурное впечатление. Способ, которым трех женщин одним январским утром два с половиной года назад задержали и посадили в тюремную камеру, казался непропорционально суровым.

Чем больше проходило времени и чем больше общественность узнавала о связанных с обвинением эпизодах, тем сомнительнее становилось содержание обвинения.

Более года назад прекратили производство в отношении бывшего руководителя социальной службы Йыхвиского волостного управления Сирли Таммисте, так как в результате длившегося более года следствия пришли к выводу, что основание для производства отсутствует. Прокурор назвал уголовное производство в отношении Таммисте прискорбной ошибкой.

Когда Негласон и Сепп предстали перед судом, один из адвокатов спросил, не хотел бы прокурор отказаться от обвинения. На это обвинитель Калмер Каск ответил, что "такие вещи так просто не делаются".

Но в итоге ему пришлось отказаться от самой весомой части обвинения во взяточничестве, в которой пытались доказать, что Сепп обеспечивала Негласон как врачу-эксперту больший объем работы, чем другим, в обмен на услуги в коридорах власти.