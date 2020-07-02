МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.07-09.07

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - серийный турнир по русским шашкам шашечного клуба "Into".

* В Кивиылиском приключенческом центре с 9.00 - чемпионат Эстонии по скоростному спуску на велосипеде (тренировочные заезды) и "Põleva kivi XCO", этап олимпийского кросса "Husqvarna".

* У Люганузеского молодежного дома в 11.00 - соревнование по уличному баскетболу.

* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости в 12.00 - Рабаталуская олимпиада по-фински: футбол в грязи, лыжные гонки по грязи и ловля комаров.

Воскресенье, 5 июля

* В Паннъярве в 8.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу среди любителей; день третий. Информация: discgolfiliit.ee.

* В Кивиылиском приключенческом центре с 8.00 - чемпионат Эстонии по скоростному спуску на велосипеде.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".

* У Полярной мызы Кукрузе в 11.30 - Бег двух мостов. Информация: www.sekundomer.ee.

* На площадке с искусственным газоном в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Феникс" (Йыхви).

Понедельник, 6 июля

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве U21" (Кохтла-Ярве) - "Калев" (Силламяэ).

Вторник, 7 июля

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап соревнований по летнему волейболу.

* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.30 - этап Ида-Вируских роликовых вечеров. Информация: www.sportiv.ee.

Среда, 8 июля

* В Нарве в 18.00 - среда ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.

* В Синимяэ в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров по будням. Информация: www.sportiv.ee.

* В Куремяэском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - Пайдеская городская команда.

Четверг, 9 июля

* В Ийзаку в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На детском стадионе в Кохтла-Ярве в 19.00 - малый Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Флора U19" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Суббота, 4 июля

* В Нарвском музее с 11.00 до 17.00 - тематические дни по столярному мастерству. Информация: https://www.narvamuuseum.ee/.

* На праздничной площадке Суурекиви в деревне Кахула в 18.00 "Свет загорается в Суурекиви". В программе вступительные речи и выступления, тематический семинар, приглашенные выступающие, викторины и конкурсы, танцы под музыку ансамбля. С собой захватить корзину для пикника; возможность гриля. Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Информация и предварительная регистрация по тел. 5332 4657, 505 3788.

Воскресенье, 5 июля

* В Нарвском музее с 11.00 до 17.00 - тематические дни по столярному мастерству. Информация: https://www.narvamuuseum.ee/.