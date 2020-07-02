МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.07-09.07

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа со 2 по 9 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 2 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: Йыхвиский биг-бенд, ансамбль "Pärgament", группа народного танца "Jõhvikamoos". Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Церковные колокола Дамаска": "Orthodox Singers", дирижер Валерий Петров. В программе сирийская, греческая, болгарская, сербская и древнерусская церковная музыка. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно приобрести в кассах Йыхвиского концертного дома и Кохтла-Ярвеского центра культуры.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) - фотовыставка Ольги Шищенко "Краски лета". Открыта до 31 июля.
Пятница, 3 июля
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Скандинавские контрасты". Выступает квартет Райво Тафенау: Райво Тафенау (саксофон), Пеэду Кассь (бас-гитара), Пауль Даниэль (гитара), Рамуэль Тафенау (барабаны). Билет - 5 евро. Также открыта выставка "Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие" / "Põhjamaade kestlikud linnad".
* На вилле "Tulivee" в Пуртсе в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Вайко Эплик и Яан Пехк (вокал, гитары). Билет - 12-15 евро.
Суббота, 4 июля
* На певческой эстраде в Кохтла-Ныммеском парке в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Blind Date": Элерийн Тийт и "Funk Band" Сийма Аймла. Билет - 8-10 евро.
Воскресенье, 5 июля
* На свежем воздухе по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Умная мышка - большая шалунишка", спектакль для детей театра "Ильмарине". Для детей с двух лет. Билет - 3,50 евро.
* В кафе в Тойласком парке и в зеленой зоне в 12.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный день. Концерт для самых маленьких "Каждый день капелька меда": Мымм и его друг (Иво Ээнсалу и Тарво Кралль). Концерт для тех, кто постарше: дуэт "Puuluup", или Рамо Тедер и Марко Вейссонн. Вход свободный.
Вторник, 7 июля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - композиции Норы Джонс и Майкла Бубле: Лаури Лийв (вокал), Биргит Саррап (вокал), Якко Мальтис (вокал, рояль), Йорген Паккас (гитара), Сийм Коппель (ударные). Билет - 12-15 евро.
Среда, 8 июля
* На летней сцене Сакаского народного дома в 21.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной концерт мантр "Väelaulude öökontsert": Том Вальсберг и друзья в сопровождении огненного шоу "Flaamos". Билет - 7 евро.
Четверг, 9 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: музицируют Светлана Кекишева и Эрика Ефимова (органный дуэт).
СПОРТ
Четверг, 2 июля
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Maardu linnameeskond".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс" (U21) - ФК "Volta" (Пыхья-Таллинн).
Пятница, 3 июля
* В Мяэтагузе и в Паннъярве в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу среди любителей; день первый. Информация: discgolfiliit.ee.
Суббота, 4 июля
* В Мяэтагузе и в Паннъярве в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу среди любителей; день второй. Информация: discgolfiliit.ee.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - серийный турнир по русским шашкам шашечного клуба "Into".
* В Кивиылиском приключенческом центре с 9.00 - чемпионат Эстонии по скоростному спуску на велосипеде (тренировочные заезды) и "Põleva kivi XCO", этап олимпийского кросса "Husqvarna".
* У Люганузеского молодежного дома в 11.00 - соревнование по уличному баскетболу.
* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости в 12.00 - Рабаталуская олимпиада по-фински: футбол в грязи, лыжные гонки по грязи и ловля комаров.
Воскресенье, 5 июля
* В Паннъярве в 8.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу среди любителей; день третий. Информация: discgolfiliit.ee.
* В Кивиылиском приключенческом центре с 8.00 - чемпионат Эстонии по скоростному спуску на велосипеде.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* У Полярной мызы Кукрузе в 11.30 - Бег двух мостов. Информация: www.sekundomer.ee.
* На площадке с искусственным газоном в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Феникс" (Йыхви).
Понедельник, 6 июля
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве U21" (Кохтла-Ярве) - "Калев" (Силламяэ).
Вторник, 7 июля
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап соревнований по летнему волейболу.
* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.30 - этап Ида-Вируских роликовых вечеров. Информация: www.sportiv.ee.
Среда, 8 июля
* В Нарве в 18.00 - среда ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.
* В Синимяэ в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров по будням. Информация: www.sportiv.ee.
* В Куремяэском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - Пайдеская городская команда.
Четверг, 9 июля
* В Ийзаку в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На детском стадионе в Кохтла-Ярве в 19.00 - малый Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Флора U19" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Суббота, 4 июля
* В Нарвском музее с 11.00 до 17.00 - тематические дни по столярному мастерству. Информация: https://www.narvamuuseum.ee/.
* На праздничной площадке Суурекиви в деревне Кахула в 18.00 "Свет загорается в Суурекиви". В программе вступительные речи и выступления, тематический семинар, приглашенные выступающие, викторины и конкурсы, танцы под музыку ансамбля. С собой захватить корзину для пикника; возможность гриля. Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Информация и предварительная регистрация по тел. 5332 4657, 505 3788.
Воскресенье, 5 июля
* В Нарвском музее с 11.00 до 17.00 - тематические дни по столярному мастерству. Информация: https://www.narvamuuseum.ee/.
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