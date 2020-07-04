ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Нина Негласон

Суд на этой неделе оправдал Нину Негласон и Тийу Сепп по всем пунктам обвинения в коррупции. Этому предшествовали задержание, сутки в тюремной камере, обыски и два с половиной года жизни в напряжении. Разумеется, каждый политик должен считаться с тем, что однажды правоохранительные органы могут постучать в его дверь, так как он подозревается в деяниях, которые могут быть истолкованы как коррупционные.

Однако в деле Негласон - Сепп обоснования обвинения с самого начала казались странными, в ходе судебного процесса прокуратура не смогла подкрепить их сколько-нибудь серьезными доказательствами, и большая часть обвинения развалилась уже в ходе процесса.

Негласон понимает, что это решение суда может не означать завершения истории, ведь прокуратуре терять нечего.