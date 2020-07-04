17 лет стоявший во главе города Нарвы Тармо Таммисте в качестве советника министра экономики по вопросам Ида-Вирумаа помогает придумать, что будет наиболее разумно сделать в уезде в ближайшие годы за те сотни миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, которые ждут Ида-Вирумаа в качестве премии за сворачивание сланцевой промышленности.

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- Вы были мэром Нарвы почти 17 лет с небольшим перерывом. Чем вы заполнили свой год после того, как весной прошлого года нынешняя нарвская власть отстранила вас от должности?