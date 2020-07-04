17 лет стоявший во главе города Нарвы Тармо Таммисте в качестве советника министра экономики по вопросам Ида-Вирумаа помогает придумать, что будет наиболее разумно сделать в уезде в ближайшие годы за те сотни миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, которые ждут Ида-Вирумаа в качестве премии за сворачивание сланцевой промышленности.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Вы были мэром Нарвы почти 17 лет с небольшим перерывом. Чем вы заполнили свой год после того, как весной прошлого года нынешняя нарвская власть отстранила вас от должности?

- Пошел в горсобрание - это место никто не может отнять. В то же время в горсобрании бессмысленно пыжиться в одиночку, потому что этим ничего не добьешься. Учитывая то, что у меня и раньше были хорошие отношения с Катри Райк, я сотрудничал с ее избирательным союзом в оппозиции.