Шатер во дворе собирал десятки детей

- Мои дети с удовольствием туда идут каждый год, - говорит жительница дома по Пыхья аллеэ, 21 Кристина - мама 8-летнего мальчика и 6-летней девочки. - Им нравится заниматься поделками, рисовать, играть на свежем воздухе с другими детьми, а я спокойно могу заняться домашними делами или отдохнуть после работы, ведь она у меня связана с ночными дежурствами в доме призрения.

Раскидывают палатку и организуют досуг детей молодые люди из христианской баптистской церкви. Член ее правления Виталий Мараренко говорит, что в период каникул не все дети могут поехать в лагерь, многие остаются дома, и церковь вот уже пять лет подряд старается хотя бы на несколько дней организовать для них интересный и полезный отдых во дворе.