Шатер во дворе собирал десятки детей

Каждое лето в начале июля в одном из дворов Северного микрорайона в Ярвеской части города Кохтла-Ярве раскидывается большой шатер, в котором все желающие дети могут интересно проводить время, а их родители - быть уверенными, что ребята находятся под присмотром взрослых.
- Мои дети с удовольствием туда идут каждый год, - говорит жительница дома по Пыхья аллеэ, 21 Кристина - мама 8-летнего мальчика и 6-летней девочки. - Им нравится заниматься поделками, рисовать, играть на свежем воздухе с другими детьми, а я спокойно могу заняться домашними делами или отдохнуть после работы, ведь она у меня связана с ночными дежурствами в доме призрения.