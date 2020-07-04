ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отходы можно превратить в деньги

В Ида-Вирумаа в этой области уже сейчас есть довольно много историй успеха. Примером может послужить полукоксовый газ, выделяющийся в процессе производства сланцевого масла: его десятилетиями выбрасывали в атмосферу, а сейчас им централизованно отапливают дома в районе Кохтла-Ярве и Йыхви.

Часть пустой породы, скопившейся у шахт, раздроблена на щебень разной фракции и использована в качестве наполнителя при строительстве дорог. Ее применение во многом зависит от того, насколько активна строительная деятельность в регионе, так как возить известняк за тридевять земель экономически нецелесообразно. Но если строительство "Rail Baltic" наберет обороты, то и ида-вируские терриконы могут начать уменьшаться.

В сотрудничестве с учеными ломают голову и над использованием гораздо более мелких отходов. Сланцевую золу после переработки начали применять для известкования полей. "Ragn-Sells" теперь пытается превратить сланцевую золу в сверхчистый известняк. "Eesti Energia" составляет планы использования шин и пластиковых отходов в качестве побочного сырья при производстве сланцевого масла. Большие планы и в области улавливания отправившего сланцевую энергетику в нокдаун углекислого газа, чтобы после переработки направлять его в теплицы планируемого агропарка, где он поспособствует росту огурцов и помидоров.