ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отходы можно превратить в деньги

Если в прошлом мусор и отходы считались скорее обузой, то экологическая политика последнего времени целенаправленно движется в том направлении, чтобы находчивые предприниматели начали видеть в переработке и использовании отходов скорее возможность заработать деньги.
В Ида-Вирумаа в этой области уже сейчас есть довольно много историй успеха. Примером может послужить полукоксовый газ, выделяющийся в процессе производства сланцевого масла: его десятилетиями выбрасывали в атмосферу, а сейчас им централизованно отапливают дома в районе Кохтла-Ярве и Йыхви.
Часть пустой породы, скопившейся у шахт, раздроблена на щебень разной фракции и использована в качестве наполнителя при строительстве дорог. Ее применение во многом зависит от того, насколько активна строительная деятельность в регионе, так как возить известняк за тридевять земель экономически нецелесообразно. Но если строительство "Rail Baltic" наберет обороты, то и ида-вируские терриконы могут начать уменьшаться.
В сотрудничестве с учеными ломают голову и над использованием гораздо более мелких отходов. Сланцевую золу после переработки начали применять для известкования полей. "Ragn-Sells" теперь пытается превратить сланцевую золу в сверхчистый известняк. "Eesti Energia" составляет планы использования шин и пластиковых отходов в качестве побочного сырья при производстве сланцевого масла. Большие планы и в области улавливания отправившего сланцевую энергетику в нокдаун углекислого газа, чтобы после переработки направлять его в теплицы планируемого агропарка, где он поспособствует росту огурцов и помидоров.
Смысл такой циркулярной экономики в том, чтобы промышленность оставляла меньше отходов. В результате сократится и потребность в использовании природных ресурсов. Вместе с тем повторное использование отходов позволит имеющимся промпредприятиям просуществовать дольше и создаст в Ида-Вирумаа новые рабочие места. В этом направлении имеет смысл двигаться.