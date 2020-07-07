Вт, 7.07.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Арестован магазинный вор
3-5 июля 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

3 июля в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Тийманна в Нарве 39-летний мужчина украл различного товара на сумму около 47 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.

Девушка причинила боль другой

4 июля полиция получила вызов на Нарвское шоссе в Йыхви, где 19-летняя девушка причинила физическую боль 20-летней. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.

Подозрение в переделке стартового пистолета

5 июля в ходе вызова выяснилось, что в Кохтла-Ярве по улице Олеви у 40-летнего мужчины имеется стартовый пистолет, который, возможно, переделан в боевое оружие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Вор украл радиатор

В период с 30 мая по 4 июля в деревне Ярве Тойлаской волости была взломана квартира и похищен радиатор. Причиненный ущерб составляет около 200 евро.

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