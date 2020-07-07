СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Арестован магазинный вор
3 июля в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Тийманна в Нарве 39-летний мужчина украл различного товара на сумму около 47 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
Девушка причинила боль другой
4 июля полиция получила вызов на Нарвское шоссе в Йыхви, где 19-летняя девушка причинила физическую боль 20-летней. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.
Подозрение в переделке стартового пистолета
5 июля в ходе вызова выяснилось, что в Кохтла-Ярве по улице Олеви у 40-летнего мужчины имеется стартовый пистолет, который, возможно, переделан в боевое оружие. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Вор украл радиатор
В период с 30 мая по 4 июля в деревне Ярве Тойлаской волости была взломана квартира и похищен радиатор. Причиненный ущерб составляет около 200 евро.