ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа прошли состязания по футболу и лыжным гонкам в грязи

По примеру насчитывающих десятилетия традиций северных соседей в программе значились три дисциплины: грязевой футбол, лыжные гонки по грязи и убийство комаров.

Так как участники были в полном восторге от мероприятия, Силдник намерен осенью на этой же площадке организовать кубок Ида-Вирумаа, и олимпиада, собравшая в этом году 300 интересующихся, в следующем году состоится снова.