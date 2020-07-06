Вт, 7.07.2020
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ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа прошли состязания по футболу и лыжным гонкам в грязи

Грязевой футбол на хуторе Рабаталу в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Кадр из видео

На расположенном вдали от больших дорог на окраине болота Мурака хуторе Рабаталу его хозяин Рональдо Силдник в субботу организовал рабаталуские олимпийские игры по-фински.

По примеру насчитывающих десятилетия традиций северных соседей в программе значились три дисциплины: грязевой футбол, лыжные гонки по грязи и убийство комаров.

Так как участники были в полном восторге от мероприятия, Силдник намерен осенью на этой же площадке организовать кубок Ида-Вирумаа, и олимпиада, собравшая в этом году 300 интересующихся, в следующем году состоится снова.

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