ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Улучшающееся здоровье туризма

Бесспорным козырем Ида-Вирумаа в области туризма является перед другими уездами его разнообразие: наряду с промышленным наследием тут имеется разноликая природа, есть возможности отдохнуть как в спа, так и на берегах водоемов, заняться приключенческим туризмом, посмотреть на приграничные земли, а также ознакомиться со здешними городами.

Однако чем больше развивается туризм, тем больше мы узнаем, что данная область сверхчувствительна ко всяческим кризисам. Идет ли речь о классическом экономическом кризисе, когда рост безработицы и падение доходов сокращают способность людей к путешествиям, или совершенно особенный кризис здоровья, как весенняя пандемия коронавируса.

Конечно, он неожиданно и болезненно ударил также по нашему туристическому сектору, причем, к сожалению, именно на самом пороге туристического сезона. Но все же кажется, что благодаря мерам поддержки самых больших ударов удалось избежать и, как можно прочитать в сегодняшнем "Северном побережье", туристические учреждения смотрят в будущее скорее с оптимизмом. Да, мы не знаем, как и когда придет предполагаемая вторая волна коронавируса, если вообще придет. Мы не знаем также, насколько масштабным окажется влияние пандемии на экономику всего мира, Европы и Эстонии. Однако, по крайней мере сейчас, похоже на то, что состояние здоровья туристического сектора с каждым днем улучшается.