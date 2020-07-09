СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви мальчик на велосипеде попал под машину
6 июля в 17.35 у дома по Тартускому шоссе, 25 в Йыхви управлявший легковым автомобилем "Ford Mondeo Turnier" 62-летний мужчина совершил наезд на передвигавшегося на велосипеде по пешеходному переходу 13-летнего мальчика. Упавшему в результате столкновения велосипедисту скорая помощь оказала на месте первую помощь. Водитель автомобиля покинул место происшествия, но позднее вернулся.
Причинил боль тете
6 июля полицию вызвали в дом на улице Йыэ в Нарве, где 30-летний мужчина причинил физическую боль своей тете. Обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.
Компания юных воришек в магазине
6 июля в полицию сообщили, что компания несовершеннолетних украла товар в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве. Размер причиненного ущерба и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.