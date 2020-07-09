СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви мальчик на велосипеде попал под машину

6 июля в 17.35 у дома по Тартускому шоссе, 25 в Йыхви управлявший легковым автомобилем "Ford Mondeo Turnier" 62-летний мужчина совершил наезд на передвигавшегося на велосипеде по пешеходному переходу 13-летнего мальчика. Упавшему в результате столкновения велосипедисту скорая помощь оказала на месте первую помощь. Водитель автомобиля покинул место происшествия, но позднее вернулся.