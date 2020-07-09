МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.07-16.07

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа со 9 по 16 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 9 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: музицируют Светлана Кекишева и Эрика Ефимова (органный дуэт).
* В Нарва-Йыэсууском парке Солнца в 19.00 - "What a wonderful world". Выступают Эвелина Лебедева (вокал) и Артем Репюк (саксофон).
Пятница, 10 июля
* В Художественной галерее Нарвского музея в 16.00 - торжественное открытие международной конкурсной выставки детского рисунка "Что нас ждет в будущем?".
* В ресторане "Mereresto" в Тойла в 19.00 - латиноамериканский дуэт "Lagrimas Negras".
* На певческой эстраде в Тойла с 19.00 - "Звезды летнего вечера" / "Suveõhtu staarid", день первый: 20.00 - "Koit Toome bänd", а также спецгость Sarah из популярной поп-группы 1990-х "Code One", 21.30 - "Smilers", 23.00 - "5Miinust", 24.00 - ночная дискотека. Полный билет на один день - 18 евро, пенсионерам - 12 евро, для детей в возрасте до 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня - 30 евро.
Суббота, 11 июля
* В Северном дворе Нарвской крепости с 12.00 до 17.00 - тематические дни текстильной мастерской "Текстильный букет"; день первый.
* В Сондаском народном доме в 15.00 - "Jussikese seitse sõpra" / "Семь друзей Юссике", спектакль для детей вильяндиского детско-юношеского театра "Reky". Вход свободный.
* На певческой эстраде в Тойла с 19.00 - "Звезды летнего вечера" / "Suveõhtu staarid", день второй: 20.00 - "Hellad Velled", 21.30 - "Anne Veski & Co", 23.00 - "Terminaator", 24.00 - ночная дискотека. Полный билет на один день - 18 евро, пенсионерам - 12 евро, для детей в возрасте до 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня - 30 евро.
Воскресенье, 12 июля
* В Северном дворе Нарвской крепости с 12.00 до 17.00 - тематические дни текстильной мастерской "Текстильный букет"; день второй.
Среда, 15 июля
* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Meu Brazil" из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка". Выступает квартет Хелин-Мари Ардер: Хелин-Мари Ардер (вокал, маракасы), Данель Альо (саксофон), Теэт Райк (гитара), Ара Яралян (контрабас). Вход свободный.
Четверг, 16 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Бригитта-Селестина Петропавлова (орган).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Leva", сольный концерт Эрки Пярноя. Билет - 10-12 евро.
СПОРТ
Четверг, 9 июля
* В Ийзаку в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На детском стадионе в Кохтла-Ярве в 19.00 - малый Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Флора U19" (Таллинн).
Суббота, 11 июля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по шашкам блиц.
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.30 - детская регата "Гунгербург-2020".
* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - мотокросс; день первый.
* На тойласком пляже в 12.00 - соревнование по пляжному волейболу.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Вапрус" (Пярну).
Воскресенье, 12 июля
* В Кивиылиском приключенческом центре в 10.00 - мотокросс; день второй.
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.30 - детская регата "Гунгербург-2020".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Иллука в 11.00 - Ида-Вирумааский 3vs3 этап по волейболу "Illuka murakas".
* В Ульясте в 12.00 - XXII Ульястеский триатлон.
* У "Тойла спа" в 12.50 - забег имени Ирины Васильевой. Информация: www.sportiv.ee.
Понедельник, 13 июля
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 14 июля
* На Вокаском стадионе - Ида-Вирумааский стадионный марафон: в 16.30 - забег малышей, в 17.00 - вечерний марафон, в 21.50 - забег на 10000 м, в 24.00 - ночной марафон. Информация: www.gurmeejooksud.ee/staadionimaraton.
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - 6-й этап летней волейбольной серии.
* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааских роллерных вечеров.
Среда, 15 июля
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Легион II" (Таллинн).
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап 7-го Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Йыхвиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 16 июля
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийных соревнований юных метателей.
* В Пуру с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвискас"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 11 июля
* На деревенской площади в Васкнарве с 17.00 - фестиваль Чудского озера; день первый. Мастерские, местная еда, ярмарка изделий и рукоделия, местная культурная программа. В 20.00 выступает ВИА "Балтика". В 16.00, 17.00 и 18.00 - поход на ладье по реке Нарве (билет - 3-7 евро). Информация: peipsifestival.ee.
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