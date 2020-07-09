МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.07-16.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 9 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: музицируют Светлана Кекишева и Эрика Ефимова (органный дуэт).

* В Нарва-Йыэсууском парке Солнца в 19.00 - "What a wonderful world". Выступают Эвелина Лебедева (вокал) и Артем Репюк (саксофон).

Пятница, 10 июля

* В Художественной галерее Нарвского музея в 16.00 - торжественное открытие международной конкурсной выставки детского рисунка "Что нас ждет в будущем?".

* В ресторане "Mereresto" в Тойла в 19.00 - латиноамериканский дуэт "Lagrimas Negras".

* На певческой эстраде в Тойла с 19.00 - "Звезды летнего вечера" / "Suveõhtu staarid", день первый: 20.00 - "Koit Toome bänd", а также спецгость Sarah из популярной поп-группы 1990-х "Code One", 21.30 - "Smilers", 23.00 - "5Miinust", 24.00 - ночная дискотека. Полный билет на один день - 18 евро, пенсионерам - 12 евро, для детей в возрасте до 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня - 30 евро.

Суббота, 11 июля

* В Северном дворе Нарвской крепости с 12.00 до 17.00 - тематические дни текстильной мастерской "Текстильный букет"; день первый.

* В Сондаском народном доме в 15.00 - "Jussikese seitse sõpra" / "Семь друзей Юссике", спектакль для детей вильяндиского детско-юношеского театра "Reky". Вход свободный.

* На певческой эстраде в Тойла с 19.00 - "Звезды летнего вечера" / "Suveõhtu staarid", день второй: 20.00 - "Hellad Velled", 21.30 - "Anne Veski & Co", 23.00 - "Terminaator", 24.00 - ночная дискотека. Полный билет на один день - 18 евро, пенсионерам - 12 евро, для детей в возрасте до 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня - 30 евро.

Воскресенье, 12 июля

* В Северном дворе Нарвской крепости с 12.00 до 17.00 - тематические дни текстильной мастерской "Текстильный букет"; день второй.

Среда, 15 июля

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Meu Brazil" из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка". Выступает квартет Хелин-Мари Ардер: Хелин-Мари Ардер (вокал, маракасы), Данель Альо (саксофон), Теэт Райк (гитара), Ара Яралян (контрабас). Вход свободный.

Четверг, 16 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Бригитта-Селестина Петропавлова (орган).

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Leva", сольный концерт Эрки Пярноя. Билет - 10-12 евро.

СПОРТ

Четверг, 9 июля

* В Ийзаку в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На детском стадионе в Кохтла-Ярве в 19.00 - малый Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Флора U19" (Таллинн).

Суббота, 11 июля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по шашкам блиц.

* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.30 - детская регата "Гунгербург-2020".

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - мотокросс; день первый.

* На тойласком пляже в 12.00 - соревнование по пляжному волейболу.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Вапрус" (Пярну).

Воскресенье, 12 июля

* В Кивиылиском приключенческом центре в 10.00 - мотокросс; день второй.

* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.30 - детская регата "Гунгербург-2020".