ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не претендовали на место директора Йыхвиской спортшколы?

В политизированной за последние годы стараниями власти Йыхвиской спортшколе проходит конкурс на замещение должности директора, в котором до тура собеседований дошли политики Айвар Сурва и Тамара Луйгас. Однако в этот раз в конкурсе не участвовал Тоомас Ныммисте, поражение которого в проходившем в 2018 году конкурсе на замещение этой же должности раскрыло, что конкурс являлся политическим фарсом.
Тренер и спортивный судья ТООМАС НЫММИСТЕ:
- Так как это место подвержено влиянию политических поветрий, то работать по существу на нем невозможно. Меня очень интересует спортивная работа. Если бы это было место, на котором дали бы спокойно работать, то оно стало бы для меня приоритетом номер один. В спортивной школе необходимы большие реорганизации, а они будут означать, что ты окажешься кому-то неугоден, и в конце концов произойдет такое, что станешь в чьих-то глазах худшим человеком во всем мире.