ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не претендовали на место директора Йыхвиской спортшколы?

- Так как это место подвержено влиянию политических поветрий, то работать по существу на нем невозможно. Меня очень интересует спортивная работа. Если бы это было место, на котором дали бы спокойно работать, то оно стало бы для меня приоритетом номер один. В спортивной школе необходимы большие реорганизации, а они будут означать, что ты окажешься кому-то неугоден, и в конце концов произойдет такое, что станешь в чьих-то глазах худшим человеком во всем мире.