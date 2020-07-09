ПОЖАРЫ ⟩ Загорелся хуторской дом

Другие здания располагались на расстоянии нескольких метров от горевшего хутора и поэтому пожар представлял значительную угрозу для них тоже.

Поскольку на месте возгорания упала электролиния, то вдобавок к спасателям на помощь вызвали электриков.

Пожар локализовали ночью в 01.20. Крыша дома сгорела полностью, от огня пострадал также первый этаж здания.