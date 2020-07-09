Чт, 9.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ПОЖАРЫ ⟩ Загорелся хуторской дом
6 июля 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

6 июля в 22.50 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сахаргу Алутагузеской волости горит хуторской дом.

Другие здания располагались на расстоянии нескольких метров от горевшего хутора и поэтому пожар представлял значительную угрозу для них тоже.

Поскольку на месте возгорания упала электролиния, то вдобавок к спасателям на помощь вызвали электриков.

Пожар локализовали ночью в 01.20. Крыша дома сгорела полностью, от огня пострадал также первый этаж здания.

Люди при пожаре не пострадали.

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