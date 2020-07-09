Чт, 9.07.2020
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Кивиылиский стадион останется летом без газона

Основание кивиылиского футбольного стадиона с искусственным покрытием было готово еще в прошлом году, но так поздно, что уложить на него газон уже не успели. Теперь предприятие, выигравшее тендер на укладку газона, пропало, и договор расторгли.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Предприятие, которое в прошлом году выиграло тендер на аренду искусственного газона для кивиылиского стадиона, не доставило газон на место, из-за чего самоуправление расторгло договор и требует от фирмы вернуть предоплату в размере 16000 евро и заплатить неустойку в сумме 8000 евро.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В прошлом году Люганузеская волость организовала тендер на аренду газона для кивиылиского стадиона с искусственным покрытием, который выиграло АО "Advanced Sports Installations Europe" ("ASIE"). Согласно заключенному в ноябре договору, предприятие должно было доставить и уложить искусственный газон к 10 июня этого года. Срок вышел месяц назад, газона нет и волостная управа не получала информации о том, почему поставка задерживается.

В связи с этим 1 июля волостное управление решило расторгнуть договор и попросило вернуть арендную плату в сумме 15960 евро. Срок возврата суммы - 10 июля, вдобавок от предприятия требуют неустойку за просрочку в 20 дней на сумму 7890 евро.

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