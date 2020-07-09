Кивиылиский стадион останется летом без газона

В прошлом году Люганузеская волость организовала тендер на аренду газона для кивиылиского стадиона с искусственным покрытием, который выиграло АО "Advanced Sports Installations Europe" ("ASIE"). Согласно заключенному в ноябре договору, предприятие должно было доставить и уложить искусственный газон к 10 июня этого года. Срок вышел месяц назад, газона нет и волостная управа не получала информации о том, почему поставка задерживается.