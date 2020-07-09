ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Города на сухом пайке

Снабжение Кохтла-Ярве и Йыхви питьевой водой было проблемой, по сути, уже десятки лет назад. В 1980-х, когда население тут росло и многоквартирные дома вырастали будто грибы после дождя, ситуация с питьевой водой настолько осложнилась, что нормой стало отключение водоснабжения в дневные часы по рабочим дням, чтобы накопить запасы воды. Но и тогда питьевую воду получали из водозабора Куртна-Вазавере.
В советское время счетчиков воды не ставили, то есть у людей не имелось также мотивации обращаться с водой экономно.
Восемь лет назад регион получил новую современную водоочистную станцию, заменены были также старые, отслужившие свое трубопроводы. Все это делалось с помощью Евросоюза. И хотя расход воды благодаря сокращению потерь, изменению потребительских привычек и сокращению населения значительно уменьшился, мы неожиданно столкнулись с такой проблемой, что потребность в воде все же слишком велика, чтобы продолжать все по-прежнему.
В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, что препятствием стала территория "Natura", на которую может повлиять нынешний забор питьевой воды. Однако ситуацию осложняет то, что на самом деле мы не знаем, что точно и в каком направлении воздействует на уникальную природу Куртнаской озерной системы. Очевидно, тут происходит совместное влияние многих вещей.
Черный сценарий, по которому воду стали бы черпать на расстоянии 50 километров из реки Нарва, звучит довольно абсурдно, тем более что потребителям придется платить за это более высокую цену, оплачивая в то же время и забрасываемую в таком случае Ахтмескую станцию очистки воды.