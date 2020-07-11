ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый помощник старейшины хочет восстановить доверие йыхвисцев к волостной власти
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У нового помощника старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомел самое широкое поле деятельности в волостной управе. Хотя сама она педагог, на ее плечи, помимо образования, возложены вопросы социальной сферы, культуры, спорта и молодежной работы. Сама она сейчас делает наибольший упор на сфере образования, в первую очередь на том, как с нового учебного года будет работать Йыхвиская основная школа. Строительство ее нового здания вот-вот начнется, но политические споры на тему переезда школы продолжались вплоть до Яанова дня.
- С учетом расклада сил в волостном собрании требовалось немало смелости, чтобы принять решение уйти с должности руководителя ида-вируского образовательного кластера и прийти в волостную управу. Насколько просто далось это решение?