У нового помощника старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомел самое широкое поле деятельности в волостной управе. Хотя сама она педагог, на ее плечи, помимо образования, возложены вопросы социальной сферы, культуры, спорта и молодежной работы. Сама она сейчас делает наибольший упор на сфере образования, в первую очередь на том, как с нового учебного года будет работать Йыхвиская основная школа. Строительство ее нового здания вот-вот начнется, но политические споры на тему переезда школы продолжались вплоть до Яанова дня.

- С одной стороны, легко, с другой - тяжело. Легко далось потому, что когда я много лет назад решила пойти в политику, моей первоочередной целью как раз и было улучшить сферу образования в Йыхви. Тяжелым это решение было с учетом того самого расклада сил и нестабильности волостного собрания на протяжении многих лет. Но для меня это была бы капитуляция, если бы я сказала, что не займу эту должность именно потому, что, может быть, через три месяца я больше не буду помощником старейшины.