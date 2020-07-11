ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Март Хельме

Речь Марта Хельме, покинувшего в прошлые выходные пост председателя партии EKRE, рассердила многих людей. Он заявил, что якобы сказал премьер-министру Юри Ратасу следующее: "Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, для всех тех, кого несет сюда морская волна и гонит ветер, то через двадцать лет вся Эстония превратится в Ида-Вирумаа". В своей речи Хельме противопоставил эстонцев и местных русскоязычных людей, принизив последних. Этого наши серьезные политики до сих пор себе не позволяли - по крайней мере в публичных выступлениях.