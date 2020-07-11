ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Март Хельме

Речь Марта Хельме, покинувшего в прошлые выходные пост председателя партии EKRE, рассердила многих людей. Он заявил, что якобы сказал премьер-министру Юри Ратасу следующее: "Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, для всех тех, кого несет сюда морская волна и гонит ветер, то через двадцать лет вся Эстония превратится в Ида-Вирумаа". В своей речи Хельме противопоставил эстонцев и местных русскоязычных людей, принизив последних. Этого наши серьезные политики до сих пор себе не позволяли - по крайней мере в публичных выступлениях.
Однако руководители EKRE и раньше делали заявления, которые могут быть местами противоречивыми. Так, новый председатель партии Мартин Хельме после заявления своего отца сказал, что они надеются получить голоса местных русскоязычных избирателей, так как среди них много консервативных людей, которые дорожат традиционными ценностями.
Кстати, среди представителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу тоже есть один член EKRE - бывший социал-демократ Рихо Брейвель. Интересно, что он сказал Марту Хельме, когда тот таким образом использовал Ида-Вирумаа в качестве дубинки?