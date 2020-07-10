Йыхвиские молодые мастера гриля снова лучшие

Традиционно фестиваль "Grillfest" проходит в Пярну два дня, но нынешний уложился в один - на живописном лугу Валликяэру состоялись одновременно два конкурса: чемпионат Эстонии по грилю "Grillium" и "Grillfest". В состязаниях участвовали 20 команд со всей Эстонии.

В первом туре на гриле готовили свиные ребрышки Раквереского мясного комбината: каждая команда приправляла и жарила их по собственному рецепту. Во втором туре попросили приготовить продукт-сюрприз, неизвестный до начала соревнований и выданный во время передачи продуктовой корзины. В третьем туре "Фантазия" можно было жарить что угодно и как угодно!

Слаженная команда Ида-Вирумааского профцентра "BBQ Team Junior" заработала титул "Эстонский молодой мастер гриля - 2020", победила в номинации "Фантазия", стала обладателем серебряной награды в туре "Сюрприз" и удостоена специальных наград за самую активную презентацию и самый оригинальный гриль-аппарат. В итоге - победа в общем зачете конкурса "Grillium".

В команде трудились выпускники отделения питания Владимир Кузнецов, Юлия Бодни, Полина Копылова и Данила Гладких. Защищать честь своей школы на престижном конкурсе они поехали сразу после получения аттестата - по мнению проектного руководителя Ольги Сюкаловой, это и характеризует сплоченность команды.