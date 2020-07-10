Кохтла-Ярвеский отдел Департамента социального страхования стал ближе к клиентам

- Мы уже несколько лет искали новое место, но трудно было найти подходящие помещения в небольшой городской части, да и горуправление не могло предложить нам хороший вариант. Подходящих площадей не могло предложить также "Riigi Kinnisvara AS", - сказал генеральный директор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ.

Перенести обслуживание клиентов госучреждения в торговый центр - это радикальное для Эстонии решение, однако во всем мире тренды двигаются именно в этом направлении. "Так как многие наши бюро нуждаются в обновлении и переезде в более доступные для людей места, то и в других местах мы станем в будущем рассматривать такой вариант, если других подходящих площадей не найдем", - добавил Веэрмяэ.

- Район улицы Пярна несколько отдаленный, а в торговый центр люди приходят все равно, и тут удобно подняться на второй этаж, если двигательные функции нарушены. К тому же тут под рукой как парковка, так и автобусная остановка, - объяснила специалист Кохтла-Ярвеского отдела обслуживания клиентов Ольга Няэго преимущества нового местоположения.

- Когда я заходил в департамент, меня удивляло, что работники повсюду были жизнерадостными и не жаловались на условия труда. Хотя я видел, что причины для этого у них имелись. Теперь мы заплатили хотя бы этот долг перед своими кохтла-ярвескими работниками, - отметил Эгон Веэрмяэ.