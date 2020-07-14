Создатель и руководитель танцевального коллектива "Радость" при Кохтла-Ярвеском центре культуры Елена Ковтун уже 32 года растит творческую молодежь, которая ежегодно неоднократно подтверждает славу о том, что Кохтла-Ярве - танцующий город. Даже в условиях карантина танцоры не останавливались, придумывая разные способы для тренировки и даже конкурсы, хотя танцы в виртуале - то еще искусство! Своим поклонникам "Радость" предлагала посмотреть записи прежних концертов, выкладывая их в социальных сетях. Тысячи просмотров доказывают, что усилия были ненапрасны.

Елена из немногих счастливчиков, которые уже в раннем детстве знали, кем хотят стать, и упорно шли к цели.

- Я жила в Сомпа и с детства занималась танцами в клубе, группа называлась "Солнышко", - вспоминает Елена. - Позже коллектив перешел в йыхвискую русскую школу №6, ездила на репетиции туда. Наш наставник Инна Сергеевна Степанова хореограф от Бога, сама когда-то танцевала в знаменитом коллективе - хоре имени Пятницкого. Может быть, поэтому в репертуаре тогда было много народных, классических танцев. Ее мама Зинаида Петровна шила нам костюмы, часто репетировали под ее сопровождение - она играла на аккордеоне. Эстрадные исполняли тоже - танцевали под песни "Бони М", "АББА". Инна Сергеевна была для нас большим авторитетом и заразила своим глубоким увлечением, я мечтала пойти по ее стопам, после окончания восьмого класса решила поступить учиться в хореографическое училище. Проработав все лето на швейной фабрике, уехала во Владимир и, преодолев большой конкурс, поступила.

Танцевальный коллектив "Радость" Кохтла-Ярвеского центра культуры основан в 1988 году, руководитель - Елена Ковтун. В коллективе сейчас занимается 60 детей от 4 до 18 лет. Репертуар танцевальных постановок разнообразен: детские, эстрадные, классические танцы, народно-стилизованные постановки, танцевальные шоу и уличные танцы. Неоднократные лауреаты республиканского конкурса "Koolitants" в Эстонии. Участники и победители международных конкурсов, проектов и фестивалей в Швеции, Польше, Болгарии, Чехии, Литве, Латвии, Украине, Белоруссии и России. Участники чемпионата мира по танцевальному шоу в Германии, чемпионата Европы по хип-хопу в Финляндии и Дании. Финалисты телепроекта "Eesti Talent 2010". Их заслуженными наградами на международных и республиканских конкурсах украшены два дома: Кохтла-Ярвеский центр культуры и его филиал - Вахтраский центр, в котором последние годы базируется коллектив. С 2013 года танцевальный коллектив стал членом Общества славянских культур в Эстонии.

Собеседница добавляет, что к экзаменам ее готовила Ирина Хмылева - преподаватель отделения хореографии Псковского училища. "Потому что она тоже наша, сомпаская, мы до сих пор общаемся, недавно она приезжала в Кохтла-Ярве со своим коллективом".

Повзрослеть по собственному желанию

В пятнадцать лет Елене приходилось самой заботиться обо всем - не только ходить на занятия, но и готовить еду, стирать и так далее. Немногие выдержали такие жизненные испытания - из группы 12 человек до конца добрались только четверо.

- Училась три года, сейчас кажется, что нагрузки у нас были сумасшедшие, не знаю, как выдержала, - вспоминает Елена, - но в юности энергии хоть отбавляй, успевала еще и в профессиональном коллективе танцевать - выступали, много ездили, часто приглашали на ВДНХ в Москву.

После училища Елена получила направление в школу искусств города Гусь Хрустальный, но не поехала, говорит, очень хотела домой. К счастью, удалось утрясти формальности и в 1988 году молодой специалист вернулась на родину.

- Первый год работала в клубе Сомпа и чувствовала себя счастливой: мечты сбылись. Однажды в день концерта в нашей раздевалке упал потолок - балка сломалась, - словно вновь переживает старое событие собеседница. - К счастью, дети были в стороне и никто не пострадал. Клуб тогда закрыли на ремонт, а мне предложили перейти в Дом культуры. Достался коллектив "по наследству": один год здесь работала одна балерина, которая уехала в Санкт-Петербург, а ее ученики перешли ко мне.

Начинали с полусотни

В начале биографии в "Радости" было около полусотни детей, но рос опыт, появлялись достижения, разлеталась слава - с каждым годом танцоров прибавлялось.

- Были годы, когда у нас занималось 120 человек! - констатирует Елена. - Непросто, но мы не замечали трудностей, увлеченные дети добавляли энергии, а главное, чувствовалась заинтересованность родителей, которые много помогали. Коллектив в первое время работал на самоокупаемости, мы все делали сами - раскладывали с детьми ткань на сцене, вырезали, а родители потом сшивали детали. Тогда в моде блестки были, по 5-10 метров приходилось нашивать или наклеивать, но никто не ворчал - мы все хотели блистать во всех смыслах! Эта кропотливая работа тоже была настоящей радостью.

Сейчас в ансамбле 60 танцоров от четырех до 18 лет. Руководитель довольна, что в прошлом году получился хороший набор новичков - пришло много детей с горящими глазами. Ждут пополнения и нынче.

Поколения меняются, "Радость" остается

Работая с детьми и молодежью, лидер тоже остается молодым. Констатируя это, Елена смеется, что у них просто нет выбора: если педагог не будет следить за стремительно меняющейся информацией, современными тенденциями, вряд ли будет авторитетом для учеников.

- Кто успевает, тот и на высоте, - рассуждает она. - Поколения меняются, и мы, наставники, должны стараться поймать волну. Два-три десятка лет назад съездить в другую страну было огромным событием, к которому долго готовились и которое ждали. Сейчас многие путешествуют с родителями, детей трудно чем-то удивить. Мир стал быстрее, у современных подростков другие критерии досуга, другие интересы в танцах тоже...

Танцевать "в ногу со временем" помогают молодые коллеги.

- Радуюсь, что на моем пути встречается много хороших и талантливых людей, - замечает Елена. - Много лет мы работали в тандеме с Натальей Абрамовой, помогали наши выпускницы Наталья Шабарчина и Виктория Проданова, Надежда Чудакова. Сложилось отличное сотрудничество с Татьяной Семченковой, которая участвует в постановках. В этом году с нами работала Карина Фролова, очень талантливая, дети привыкли и полюбили ее, но, к сожалению, уехала в столицу. И нам снова надо искать хореографа-тренера. Кандидатура есть, надеюсь, все получится.

Хореограф констатирует, что модные направления в общем не требуют классической подготовки - в цене импровизация, умение владеть своим телом, в танцах используется много элементов акробатики, поэтому юные танцоры почти не занимаются станком, но мысли вернуться к классике есть:

- База очень важна, и человек, который занимался танцами 12-13 лет, должен знать, что такое батман, батман тандю, фондю и так далее. Артистичность, синхронность, четкость и отработанность движений - все достигается тяжелым трудом.

Залог успеха - интерес и поддержка

Чтобы успевать, надо все время учиться. Новые тенденции и идеи Елена находит в общении с коллегами, в том числе зарубежными, на фестивалях и конкурсах. С 2016 она участвует в творческой лаборатории "С Россией в сердце", которая проходит в Москве и Владимире специально для хореографов из разных стран.

- К сожалению, спонсоров найти почти невозможно и значительная часть расходов на поездки ложится на плечи родителей, - делится собеседница. - Но кохтла-ярвеские городские власти стараются вкладывать в культуру подрастающего поколения, помогают транспортом, выделяют деньги на мероприятия. У нас отличные условия для занятий и выступлений. Порой нам завидуют коллеги из других городов. От директора центра культуры Светланы Коротковой я никогда не слышала слова "нет" - если возникает хорошая идея, вместе стараемся найти возможность ее осуществить. Все это и есть залог успеха.

Судя по результатам, прекрасно все получается. Много из тех, кто приходит малышом, доходит до конца?

- Единицы - и это нормально. Дети растут, их интересы меняются. Остаются самые увлеченные. В этом году у нас две выпускницы - Виктория Меченина и Ольга Пуксберг, 13 лет прожили с нами. К сожалению, из-за коронавируса мы не смогли устроить традиционные проводы на весеннем концерте - но праздник у нас все равно был.

Некоторые приходят и говорят, что тоже мечтают связать свою жизнь с танцами, и всем объясняю, что это очень тяжелый хлеб - за видимой красотой и легкостью на сцене, за аплодисментами и цветами стоит адский труд, машина, которую нельзя остановить. Мой рабочий день - 24 часа в сутки.

Тем не менее последователи есть - Наталья Шабарчина, Айникки Сеппар, Виктория Владимирова, Татьяна Голубь, Алисия Иванова, сейчас учится в балетном училище Александр Кобрисев.

Светлана Короткова. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова: - Мы горды тем, что этот ансамбль не просто родился и вырос в нашем доме, но и достиг такого высокого уровня, его знают далеко за пределами города. Если спросить о фирменном стиле, я затруднюсь ответить - кажется, они могут исполнить все: классические, народные, эстрадные, лирические, спортивные, современные танцы. Отточенные движения, оригинальные яркие костюмы, море фантазии - все это наша "Радость".

Пандемия нарушила планы, но не работу

2020 год у "Радости" начался прекрасно - конкурс "Алые паруса" в Санкт-Петербурге принес множество наград: из семи танцев, которые представили 36 танцоров "Радости", премированы пять, две из этих наград высшие. Гран-при конкурса удостоены хореографы за творческий поиск идей и решений в постановке номеров. 7 марта на родной сцене с аншлагом прошел традиционный концерт "Весенний подарок". Шла активная подготовка к отчетному концерту и фестивалю "Славянский венок": с 2013 года коллектив - член Общества славянских культур в Эстонии, уже на репетицию съездили и начали отрабатывать репертуар.

- Пандемия разрушила планы, но не поставила точку в работе, - говорит Елена. - Встречаться мы не могли, но, как и другие, стали активно осваивать виртуальное пространство. Безусловно, нереально отрабатывать танцевальные остановки по видео, но главное, чтобы дети не забыли и двигались. Обязаловки не было, но самые заинтересованные участвовали. Мы придумывали для детей задания, общались и даже проводили конкурсы. Результат в конце учебного года не тот, который хотелось бы видеть, но надеюсь, осенью все наверстаем.

Секретов нет

Танцевальный коллектив - это не только репетиции, но и общие интересы. Как поддерживать отношения в коллективе?

- Секретов нет, главное - взаимодоверие. Много обсуждаем с детьми постановки, костюмы, стараюсь принимать их идеи тоже, а наш художник-модельер Елена Агеева способна воплотить любую задумку. Старших привлекаем к занятиям с малышами, что воспитывает чувство ответственности. У нас есть красивые традиции - в новогодние праздники всегда вместе. Поездки тоже сплачивают.

Через три десятилетия с хвостиком танцоры пронесли свой девиз: дарить людям радость.

- Радость - это чувство душевного удовлетворения, которое ведет человека по правильному пути даже в сложных ситуациях и не дает отчаяться в трудную минуту, оно вдохновляет всех, чья жизнь посвящена красивому искусству, - считает хореограф. - Хочу поблагодарить всех, кто вкладывает частичку своей души в творчество, доверяет нам воспитание своих детей. Мир прекрасен, когда танцуют дети!