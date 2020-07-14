Июльский призыв этого года, который приведет на следующей неделе в Йыхвискую воинскую часть новых солдат срочной службы на два батальона и одну роту, отличается от предыдущего, и примут его в обновленном и расширенном военном городке, где есть свои улицы, жилые дома, спортплощадки и различные возможности развлечься.

Тот Вируский батальон, который возродили 22 мая 28 лет назад, выглядел совсем не так, как военный городок, который на следующей неделе откроет двери перед новыми солдатами срочной службы. От старой части остались только несколько гаражных боксов и здание штаба. Последнее тоже порядком обновили. "Эти два складских здания снесут", - указывает штабной фельдфебель Индрек Оясоо на два старых строения в центре современного городка.

Скоро они освободят место для новой аудитории, под которой построят также складские помещения, но главная задача заключается в том, чтобы создать пространство, которое вмещало бы всех служащих как постепенно переводившегося с начала года в Йыхви Калевского батальона, так и исторически располагающегося здесь Вируского батальона.

Возводятся строения

Новейшее здание в Вируском батальоне еще возводится - вместо старой казармы и бывшего солдатского дома появится современнейший в Эстонии солдатский дом. "Июльские призывники смогут насладиться им с осени. Те, кто придет осенью, смогут сделать это уже сразу", - говорит Оясоо.

Солдатский дом, который будет готов к осени, станет новейшим и современнейшим в Эстонии. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В солдатском доме откроют магазин, библиотеку, тут найдется место для разных игр и открытой террасы, где можно будет посидеть в хорошую погоду, обустроят также место для гриля, где можно будет поджарить купленные тут же в солдатском доме колбаски.

- Наша цель - предложить молодежи разные развлечения, чтобы конкурировать с экранами. Мы хотим, чтобы молодежь собиралась и социализировалась, - говорит штабной фельдфебель. Кроме того, после прохождения базового солдатского курса молодежь, которая служит безупречно и хорошо следит за своим снаряжением, сможет каждый вечер ходить в увольнительную в город. Этой появившейся осенью прошлого года возможностью пользовались 10-20 солдат срочной службы из ста.

Надо просто выразить желание - и возможность найдется. Индрек Оясоо, штабной фельдфебель

Кроме солдатского дома в этом году обновили столовую, которая была одним из первых новых строений в воссозданном Вируском батальоне. На кухне в первую очередь увеличили эффективность раздачи пищи и построили новую линию раздачи еды. Столовая в состоянии накормить до 800 человек. В городке имеется столько же спальных мест.

Столовую Вируского батальона этим летом обновили, и с раздачей еды она управляется теперь быстрее прежнего. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Если сейчас на срочную службу призывают 3600 человек, то в 2023 году на службу придут уже 4000 человек. Это значит, что и в Йыхвиском военном городке солдат срочной службы станет больше. Сколько ребят из этих дополнительных четырех сотен придут служить в Йыхви, пока прогнозировать трудно, ведь для Сил обороны Эстонии этот год станет годом больших перемещений, когда вдобавок к уже переехавшему Калевскому батальону переедут батальон логистики, караульный батальон и батальон связи.

Улицы Таблети и Риви

Самая новая казарма йыхвиского городка имеет знак Калевского батальона. "Вообще-то мы не ведем точного учета, чья та или другая казарма, и делаем все вместе. Например, солдатский базовый курс проводит для всех Калевский батальон", - говорит Оясоо.

Технический парк вырос с приходом Калевского батальона в два раза, поэтому увеличилась также доля обслуживающей машины инфраструктуры. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Обе казармы расположены в городке на улице Казарму. Названия улиц появились в городке прошедшей зимой, поскольку городок разросся настолько, что трудно стало давать инструкции по передвижению по нему. Вот казармы и оказались на улице Казарму, а между ними проходит улица Таблети, ведущая в медсанчасть.

Йыхвиский военный городок так разросся, что зимой улицы получили названия. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На улице Падруни расположены спортплощадки. По словам Оясоо, спорт с каждым годом занимает все более важное место и возможности для занятий спортом еще больше улучшатся: скоро к крытому тренажерному залу добавится открытый, мечтают в городке и о новом холле для игр с мячом. При занятии спортом не обязательно ограничиваться городком - заниматься спортом и соревноваться можно также в городе за пределами части. Например, солдаты выходят из части поиграть в волейбол и баскетбол, а в новом сезоне под руководством командира батальона Тарво Луга будет сформирована также хоккейная команда.

Своими хобби могут заниматься и другие - например, в батальоне имеются свои музыкальные инструменты и репетиционное помещение. "Надо просто выразить желание - и возможность найдется", - пообещал Оясоо.

Индивидуальность является одним из признаков современной воинской части. Если раньше была важна дисциплина и по несколько раз повторяли одно и то же, то теперь от солдата ждут, чтобы он сам думал и находил решения. Уже Департамент оборонных ресурсов классифицирует умения и интересы приходящих на срочную службу, и при возможности они учитываются.