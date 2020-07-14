ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Новобранцы пополнят армейские ряды на следующей неделе

13-15 июля 70 молодых людей из Ида-Вирумаа и сто из Ляэне-Вирумаа приступят к службе в 1-й пехотной бригаде; солдатские навыки они будут осваивать в военных городках в Тапа и Йыхви.
Если раньше начинающие службу в июле солдаты прибывали в Силы обороны в начале месяца, то с нынешнего года Силы обороны ждут солдат срочной службы 13-15 июля. "Причиной стало желание облегчить солдатам планирование своего будущего - в прежние годы приступавшая к службе молодежь вынуждена была либо откладывать поступление в вузы, либо просить внеочередную увольнительную для прохождения тестов. Теперь все необходимые дела можно сделать до того, как надеть форму, потом пройти срочную службу, начать службу в резерве и продолжить движение по выбранному пути", - объяснила инфоофицер 1-й пехотной бригады, младший лейтенант Марина Лощина.
Быстро до практической учебы
В первые дни срочной службы солдат знакомят со снаряжением и с распорядком службы в Силах обороны. Кроме того, молодежь получает обзор норм и традиций Сил обороны. Вторая неделя проходит уже в основном вне помещений - на занятиях по оружию, а также в изучении способов передвижения и полевых навыков.
Чтобы служба проходила по возможности интересно и с пользой, я советую брать от срочной службы максимум. А всевозможные предубеждения и лень надо оставить где-то за воротами воинской части.
Марина Лощина, инфоофицер 1-й пехотной бригады, младший лейтенант
По словам Лощиной, уже в ходе семинедельного базового курса солдаты осваивают вещи, которые полезны и в гражданской жизни. "Например, учатся утром заправлять кровать, поддерживать порядок в своем шкафчике, оказывать первую помощь и выживать в лесу", - перечислила она.
- Нам нравится думать о службе не только как о всеобщей воинской обязанности, но и как о профессиональном обучении, когда молодежь получает возможность обрести новые умения и новую профессию, - отметил также фельдфебель Вируского батальона Индрек Оясоо.
Первые гости могут прийти к солдатам-срочникам обычно уже во вторые выходные с начала службы, но из-за коронавируса количество посетителей должно быть не больше двух.
Базовый курс заканчивается принесением присяги, когда получившие уровень одиночного бойца солдаты клянутся быть верными эстонскому государству и его демократическому порядку, а также при необходимости всеми силами защищать родину.
Полезные навыки
В зависимости от того, как солдаты покажут себя на базовом курсе, а также от их личных качеств и предпочтений командиры определяют их также на курсы автоводителей или на базовый курс младших унтер-офицеров.
Первые становятся водителями транспортных средств. Предпосылкой для этого, как правило, служит наличие водительских прав категории В, к которым в ходе службы добавятся права категорий С или даже СЕ или D.
Вторые станут управлять не машинами, а людьми. Командная практика будущих младших сержантов и командиров подразделений начнется примерно в январе, когда пришедшие на службу в октябре солдаты закончат первичное обучение и освоят профессиональную специфику. Если на среднем эстонском предприятии работают шесть-семь человек, то многие младшие унтер-офицеры к концу службы руководят десятками человек, иногда даже парой сотен, причем не только в рабочее время, а круглосуточно. "Такой управленческий опыт в гражданском мире молодому человеку получить почти невозможно", - отметила Лощина.
- Чтобы служба проходила по возможности интересно и с пользой, я советую брать от срочной службы максимум. А всевозможные предубеждения и лень надо оставить где-то за воротами воинской части, - сказала она.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Поступая на срочную службу, обязательно надо взять с собой
ID-карточку или паспорт (действующие до окончания срочной службы)
Водительские права (при наличии)
Паспорт иммунизации (при наличии)
Номер личного банковского счета
Личные гигиенические принадлежности: зубную щетку и пасту, мыло, гель для душа, бритвенные принадлежности
Вдобавок к обязательным вещам стоит взять с собой
Спортивную обувь. Армейские кроссовки хороши, но для ног наверняка удобнее уже разношенная спортивная обувь
Наручные часы. Дешевые часы с подсветкой и будильником помогут быть в нужное время в нужном месте
Запасные носки. Хотя в армии и выдают носки, маленький запас лишним не будет. Желательно черные
Сласти. Шоколад, конфеты, печенье и пр. уходят на службе в значительном количестве
Маленькое зеркальце.
Жирный крем для лица. В качестве основы для camo (маскировка лица). Благодаря крему краска не проникнет в поры кожи лица и потом проще будет ее смыть. Хорошо подходит, например, крем "Nivea" в плоской синей баночке
Влажные салфетки. Удобно использовать в лесу как для снятия camo, так и для личной гигиены
Сетчатый мешок для стирки белья. Быстрее будешь находить свои вещи в общей стиральной машине
ЗАПРЕЩЕНЫ:
оружие и боеприпасы;
взрывчатые вещества, пиротехника, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
опасные химикалии и токсичные вещества;
лекарства, иметь которые не разрешил медик воинской части;
алкоголь, а также наркотические и психотропные вещества;
азартные игры.
Какое снаряжение выдается солдату срочной службы?
Каждому солдату срочной службы выдается личное снаряжение, за состояние и сохранность которого он несет ответственность. Ниже приведен список вещей, относящихся к снаряжению. В зависимости от специальности и воинского подразделения этот список может быть длиннее; кроме того, все перечисленное в списке могут не выдать сразу же в первый день, если в этом нет необходимости.
Комплекты полевой формы: 2 кителя, 2 пары брюк, 1 ремень для брюк, 1 головной убор полевой формы и 1 скаутский головной убор. Кроме того, 4 футболки, флис или свитер и 2 пары полусапог
Зимняя полевая форма: 1 куртка, 1 пара брюк, 1 шапка
Дождевой костюм: китель и брюки, 1 пара покрытия для сапог
Теплое нижнее белье: 2 теплые рубашки нижнего белья и 1 пара кальсон
Носки: 3 пары полушерстяных носков и 7 пар махровых носков
Для занятий спортом: длинный и короткий спортивный костюм, спортивная обувь
Перчатки: рукавицы и 2 пары перчаток (летние и осенние)
Принадлежности для мытья: 1 пара шлепанец, мешок с гигиеническими принадлежностями и 4 полотенца
Прочее снаряжение: 1 нож, столовые приборы, карманный фонарик, комплект ухода за формой и беруши
Материал подготовлен в сотрудничестве с Министерством обороны Эстонской Республики