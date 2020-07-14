ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Новобранцы пополнят армейские ряды на следующей неделе

- Чтобы служба проходила по возможности интересно и с пользой, я советую брать от срочной службы максимум. А всевозможные предубеждения и лень надо оставить где-то за воротами воинской части, - сказала она.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Поступая на срочную службу, обязательно надо взять с собой

ID-карточку или паспорт (действующие до окончания срочной службы)

Водительские права (при наличии)

Паспорт иммунизации (при наличии)

Номер личного банковского счета

Личные гигиенические принадлежности: зубную щетку и пасту, мыло, гель для душа, бритвенные принадлежности

Вдобавок к обязательным вещам стоит взять с собой

Спортивную обувь. Армейские кроссовки хороши, но для ног наверняка удобнее уже разношенная спортивная обувь

Наручные часы. Дешевые часы с подсветкой и будильником помогут быть в нужное время в нужном месте

Запасные носки. Хотя в армии и выдают носки, маленький запас лишним не будет. Желательно черные

Сласти. Шоколад, конфеты, печенье и пр. уходят на службе в значительном количестве

Маленькое зеркальце.

Жирный крем для лица. В качестве основы для camo (маскировка лица). Благодаря крему краска не проникнет в поры кожи лица и потом проще будет ее смыть. Хорошо подходит, например, крем "Nivea" в плоской синей баночке

Влажные салфетки. Удобно использовать в лесу как для снятия camo, так и для личной гигиены

Сетчатый мешок для стирки белья. Быстрее будешь находить свои вещи в общей стиральной машине

ЗАПРЕЩЕНЫ:

оружие и боеприпасы;

взрывчатые вещества, пиротехника, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

опасные химикалии и токсичные вещества;

лекарства, иметь которые не разрешил медик воинской части;

алкоголь, а также наркотические и психотропные вещества;

азартные игры.

Какое снаряжение выдается солдату срочной службы?

Каждому солдату срочной службы выдается личное снаряжение, за состояние и сохранность которого он несет ответственность. Ниже приведен список вещей, относящихся к снаряжению. В зависимости от специальности и воинского подразделения этот список может быть длиннее; кроме того, все перечисленное в списке могут не выдать сразу же в первый день, если в этом нет необходимости.

Комплекты полевой формы: 2 кителя, 2 пары брюк, 1 ремень для брюк, 1 головной убор полевой формы и 1 скаутский головной убор. Кроме того, 4 футболки, флис или свитер и 2 пары полусапог

Зимняя полевая форма: 1 куртка, 1 пара брюк, 1 шапка

Дождевой костюм: китель и брюки, 1 пара покрытия для сапог

Теплое нижнее белье: 2 теплые рубашки нижнего белья и 1 пара кальсон

Носки: 3 пары полушерстяных носков и 7 пар махровых носков

Для занятий спортом: длинный и короткий спортивный костюм, спортивная обувь

Перчатки: рукавицы и 2 пары перчаток (летние и осенние)

Принадлежности для мытья: 1 пара шлепанец, мешок с гигиеническими принадлежностями и 4 полотенца

Прочее снаряжение: 1 нож, столовые приборы, карманный фонарик, комплект ухода за формой и беруши