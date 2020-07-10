ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылся долгожданный кинотеатр

Сегодня в Йыхви в "Pargi Keskus" открылся кинотеатр "Apollo", билеты на первые сеансы в котором были распроданы. Первой лентой стал детский фильм "Вперед", который демонстрировался в одном зале на русском языке, в другом - на эстонском.
По словам исполнительного директора "Apollo Kino Baltikum" Кадри Эрм, у каждого кинотеатра формируется свое лицо. Иной - более молодежный, другой - более семейный кинотеатр. "Во второй половине недели мы всегда оцениваем посещаемость и то, какие фильмы наиболее популярны, а также вносим коррективы в программу, чтобы идти навстречу местному спросу", - сказала Кадри Эрм. То есть предлагаемая в Йыхви кинопрограмма будет очень во многом зависеть от зрителей.
В сети "Apollo" йыхвиский кинотеатр имеет самые современные технические решения и кресла, а также самое освещенное фойе, которым Кадри Эрм особенно гордится.