ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылся долгожданный кинотеатр

По словам исполнительного директора "Apollo Kino Baltikum" Кадри Эрм, у каждого кинотеатра формируется свое лицо. Иной - более молодежный, другой - более семейный кинотеатр. "Во второй половине недели мы всегда оцениваем посещаемость и то, какие фильмы наиболее популярны, а также вносим коррективы в программу, чтобы идти навстречу местному спросу", - сказала Кадри Эрм. То есть предлагаемая в Йыхви кинопрограмма будет очень во многом зависеть от зрителей.