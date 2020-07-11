Комиссия выбрала достойные президентской награды дома

- У меня недавно гостила подруга и спросила, много ли времени я посвящаю садовым работам. Я ответила, что час в день. Потом задумалась, что на самом деле все же побольше, - призналась проживающая в поселке Люганузе Марью Мыру, которая уже 30 лет создает красоту в своем домашнем саду-огороде, раскинувшемся на территории свыше 2000 квадратных метров.