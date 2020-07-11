Сб, 11.07.2020
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Комиссия выбрала достойные президентской награды дома

Марью Мыру посвящает уходу за садом больше часа в день, но находит также время, чтобы отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Комиссия по благоустройству нашла, что дом выделяется целостностью и гармонией и достоин признания президента.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Когда Марью Мыру узнала в четверг от мужа, что через несколько часов во двор их дома явится уездная комиссия по благоустройству, ей не пришлось в срочном темпе приводить в порядок грядки или территорию между ними. Этот сад-огород всегда безупречен, подтвердила люганузеский волостной советник по развитию и член уездной комиссии по благоустройству Ану Неэдо.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- У меня недавно гостила подруга и спросила, много ли времени я посвящаю садовым работам. Я ответила, что час в день. Потом задумалась, что на самом деле все же побольше, - призналась проживающая в поселке Люганузе Марью Мыру, которая уже 30 лет создает красоту в своем домашнем саду-огороде, раскинувшемся на территории свыше 2000 квадратных метров.

Комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений по благоустройству представляет президенту для награждения:

  • Дом Марью и Янно Мыру в поселке Люганузе по ул. Парги, 46а 
  • Дом Анне-Ли и Айво Труммар в Кивиыли по ул. Лийва, 14 
  • Дачу Ирины и Сергея Павловых в деревне Ремнику по Нурга теэ, 5.

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