ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда покупка голосов в местных собраниях прекратится

Подобная практика уже более двадцати лет внедряется в Кохтла-Ярве и Нарве. В Йыхви это происходило особенно интенсивно последние пару лет, когда у власти находился бизнесмен Николай Осипенко.

Этот тренд в поведении был очевидным, и его последователи в местных самоуправлениях не испытывали неловкости.

Но кажется, что грядут перемены. Дело в том, что в Рийгикогу готовятся поправки к Закону об организации местного самоуправления, предусматривающие уравнивание чиновников и работников волостных учреждений. То есть если чиновникам и сейчас запрещено осуществлять публичную власть в местном собрании, то, согласно законопроекту, аналогичное ограничение будет действовать и для других людей, получающих зарплату от волости.

Этот план во многом обусловлен недавним решением Государственного суда, который нашел, что "поскольку по закону задачи собрания и управления самоуправленческой единицы принципиально разделены, то в случае, если лицо одновременно осуществляет полномочия члена местного собрания и выполняет задачи на должности, подчиняющейся управлению, интересы мандата и должностные интересы могут войти в противоречие". По оценке суда, конфликт между интересами мандата члена местного собрания и должностными интересами может угрожать функционированию местного собрания. Это может помешать члену собрания контролировать управление и подчиняющуюся ему административную организацию. Ситуация, когда член собрания одновременно работает в подчинении управления, может также повлиять на принятие им решений в собрании. Помимо возникающей опасности для работы собрания не исключено и отрицательное влияние на работу управления и подчиняющейся ему административной организации, счел Госсуд.