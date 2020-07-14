ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет со зданием бывшей Ярвеской русской гимназии?

- Планируется использовать его для учащихся Кесклиннаской основной школы. Как известно, для этой школы будет строиться новое здание. Сейчас идет стадия проектирования. После ее завершения будет объявлен конкурс госпоставки на строительство. Сегодня трудно сказать, когда оно начнется. Но если все пойдет хорошо, то надеемся, что в следующем году, и тогда Кесклиннаская школа переедет временно в здание бывшей Ярвеской русской гимназии. Так что как минимум год здание будет еще пустовать, для его сохранения зимой мы его отапливаем.