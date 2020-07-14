ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В экономике худшее позади?

Вчерашние новости о состоянии экономики во время коронавирусного кризиса оказались чуть получше, чем опасались. Правда, налогов в мае поступило на шесть процентов меньше, чем в то же время в прошлом году, однако эта потеря все же меньше, чем прогнозировалось некоторое время назад. Рост безработицы, резко ускорившийся весной, тоже тормозится как по Эстонии в целом, так и в Ида-Вирумаа.
Это позитивные признаки, однако ситуация остается хрупкой, и те отрасли экономики, по которым коронавирусный кризис ударил сильнее, например, туризм и многие другие сферы обслуживания, а также промышленные предприятия, у которых рынок сбыта продукции быстро усох, по-прежнему в сложном положении. Может потребоваться еще очень много времени, чтобы залечить образовавшиеся раны, а некоторым так и не удастся восстановить деятельность в прежнем объеме.
Кроме того, нужно учитывать, что сейчас создать, так сказать, приличную картину как с точки зрения поступления налогов, так и безработицы помогают выделенные государством пособия, прежде всего - компенсация заработной платы, которая позволила предотвратить или отложить сокращение рабочих мест. Теперь, когда возможность получать государственное пособие на выплату зарплаты отпадет, больше невозможно сохранять все попавшие под удар рабочие места.
Поэтому осенью, когда также станет меньше возможностей сезонной работы, безработица может снова пойти в рост.
А если Эстонию настигнет новая волна коронавируса, то процесс выздоровления экономики окажется еще более затруднительным.