ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В экономике худшее позади?

Вчерашние новости о состоянии экономики во время коронавирусного кризиса оказались чуть получше, чем опасались. Правда, налогов в мае поступило на шесть процентов меньше, чем в то же время в прошлом году, однако эта потеря все же меньше, чем прогнозировалось некоторое время назад. Рост безработицы, резко ускорившийся весной, тоже тормозится как по Эстонии в целом, так и в Ида-Вирумаа.