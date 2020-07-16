На гонках на драндулетах ожидается рекордное число участников

Гонки на драндулетах отличаются от гонок на выживание тем, что хотя контакты между автомобилями и таран соперников разрешены, самое важное все-таки то, сколько кругов ты проехал. Поэтому вежливое поведение за рулем может в конечном итоге оправдать себя. Победивший в марте Рихо Кеэрме выбрал именно эту тактику. Но столкновений, конечно, не избежать, так как трасса короткая и в форме восьмерки, а в середине образуется игольное ушко, через которое одновременно хочет проскочить очень много машин.

Поскольку автомобилей так много, участников поделят на подгруппы, и по мере уменьшения числа пригодных для езды автомобилей будут производить перегруппировку. А на время неизбежных пауз для ремонта автомобилей организаторы запланировали ряд мероприятий, также выступит ансамбль "Boamadu".

Предыдущие гонки на драндулетах были одним из последних крупных народных гуляний, которые состоялись в наших краях до введения чрезвычайного положения. Теперь это одно из первых крупных народных мероприятий после ослабления ограничений. "Весной зрителей собралось около тысячи. Теперь, когда гонщиков больше и погода теплее, мы ждем рекорда посещаемости, но, разумеется, в установленных государством пределах", - сказал Артур Смирнов из оргкомитета.