МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.07-23.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Бригитта-Селестина Петропавлова (орган).

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Leva", сольный концерт Эрки Пярноя. Билет - 10-12 евро.

Пятница, 17 июля

* В кафе в Оруском парке в Тойла в 19.00 выступает Mr Blues.

* В зеленой зоне у кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Дождливый день в Нью-Йорке" (режиссер Вуди Аллен).

Суббота, 18 июля

* На уличной сцене по б. Виру, 21 в Силламяэ с 11.00 - песенный марафон.

* Во дворе мызы Мяэтагузе в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - пикник-концерт: Стефан и Ингер. Вход свободный.

* В ресторане "Mereresto" в Тойла в 19.00 выступают Мерике Суси и Йорген Паккас.

* В зеленой зоне у кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Римские приключения" (режиссер Вуди Аллен).

Четверг, 23 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Туулики Юрьо (орган) и Сусанна Виктория Мытсмеэс (волынка).

СПОРТ

Четверг, 16 июля

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийных соревнований юных метателей.

* В Пуру на школьном стадионе по ул. Сыпрузе, 33 с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 18 июля

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - 30-й чемпионат Эстонии по петанку; соло.

* На территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - Восточно-Эстонские гонки на драндулетах.

* От центра соревнований на мызе Мяэтагузе - IV забег двух мыз; старт в 11.20 и 12.00.

* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - кросс "Narva Trail Run".

* На мяэтагузеском стадионе в 12.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.

Воскресенье, 19 июля

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 55+; трио.

* На пляже в Тойла в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Nõmme United".

Понедельник, 20 июля

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 21 июля

* В спортцентре в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии; бег по пунктам.

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Среда, 22 июля

* В спортцентре в Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

* В Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 23 июля

* В Айду-Лийва в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.

РАЗНОЕ

Суббота, 18 июля

* В различных местах Ида-Вирумаа - день кафе "Viru Toit". Информация о мероприятии на странице в "Фейсбуке" и virutoit.ee.

* В различных местах Ида-Вирумаа - день открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

* На деревенской площадке в Люганузе в 20.00 - летние танцы Люганузе.

Воскресенье, 19 июля

* В различных местах Ида-Вирумаа - день открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

* В Куртнаском парке с 11.00 до 16.00 - маленькая ярмарка. Приходи покупать, продавать и обменивать. Торговать можно чем угодно: собственными изделиями, дарами садов; блошиный рынок. Открыто однодневное общественное кафе. Информация по тел. 527 7994.