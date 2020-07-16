МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.07-23.07

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Бригитта-Селестина Петропавлова (орган).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Leva", сольный концерт Эрки Пярноя. Билет - 10-12 евро.
Пятница, 17 июля
* В кафе в Оруском парке в Тойла в 19.00 выступает Mr Blues.
* В зеленой зоне у кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Дождливый день в Нью-Йорке" (режиссер Вуди Аллен).
Суббота, 18 июля
* На уличной сцене по б. Виру, 21 в Силламяэ с 11.00 - песенный марафон.
* Во дворе мызы Мяэтагузе в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - пикник-концерт: Стефан и Ингер. Вход свободный.
* В ресторане "Mereresto" в Тойла в 19.00 выступают Мерике Суси и Йорген Паккас.
* В зеленой зоне у кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Римские приключения" (режиссер Вуди Аллен).
Четверг, 23 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Туулики Юрьо (орган) и Сусанна Виктория Мытсмеэс (волынка).
СПОРТ
Четверг, 16 июля
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийных соревнований юных метателей.
* В Пуру на школьном стадионе по ул. Сыпрузе, 33 с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 18 июля
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - 30-й чемпионат Эстонии по петанку; соло.
* На территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - Восточно-Эстонские гонки на драндулетах.
* От центра соревнований на мызе Мяэтагузе - IV забег двух мыз; старт в 11.20 и 12.00.
* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - кросс "Narva Trail Run".
* На мяэтагузеском стадионе в 12.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.
Воскресенье, 19 июля
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 55+; трио.
* На пляже в Тойла в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Nõmme United".
Понедельник, 20 июля
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 21 июля
* В спортцентре в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии; бег по пунктам.
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 22 июля
* В спортцентре в Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Кивиылиском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 23 июля
* В Айду-Лийва в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.
РАЗНОЕ
Суббота, 18 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа - день кафе "Viru Toit". Информация о мероприятии на странице в "Фейсбуке" и virutoit.ee.
* В различных местах Ида-Вирумаа - день открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* На деревенской площадке в Люганузе в 20.00 - летние танцы Люганузе.
Воскресенье, 19 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа - день открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* В Куртнаском парке с 11.00 до 16.00 - маленькая ярмарка. Приходи покупать, продавать и обменивать. Торговать можно чем угодно: собственными изделиями, дарами садов; блошиный рынок. Открыто однодневное общественное кафе. Информация по тел. 527 7994.
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