Стрелявший по людям из пневматического оружия мужчина получил условное наказание

Мужчину, который два с половиной года назад стрелял в Кохтла-Ярве по людям из пневматического оружия, Вируский уездный суд приговорил к условному заключению.
Олега (56) отдали под суд по обвинению в том, что 30 декабря 2017 года он в общественном месте выстрелил из пневматического оружия в направлении двух гулявших на улице людей, одной из которых была женщина с четырехмесячным ребенком в детской коляске.
В людей он, правда, не попал, однако действий Олега они испугались, подумав, что речь идет о настоящем оружии, и быстро укрылись за ближайшим домом, опасаясь новых выстрелов.
Олегу было предъявлено обвинение по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение требований к поведению в общественных местах, совершенное путем угрозы предметом, использовавшимся в качестве оружия.
Обвиняемый пошел на согласительное производство, в результате которого его приговорили к лишению свободы на год условно с испытательным сроком в полтора года.
С мужчины взыскали также связанные с обвинительным приговором принудительные деньги в размере 876 евро.
По решению суда, однако, Олегу вернули пневматическое оружие, с применением которого, вероятно, и было совершено преступление, хотя из материалов следствия явствует, что оружие, из которого были совершены выстрелы, так и не установили.