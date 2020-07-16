Стрелявший по людям из пневматического оружия мужчина получил условное наказание

Олега (56) отдали под суд по обвинению в том, что 30 декабря 2017 года он в общественном месте выстрелил из пневматического оружия в направлении двух гулявших на улице людей, одной из которых была женщина с четырехмесячным ребенком в детской коляске.

В людей он, правда, не попал, однако действий Олега они испугались, подумав, что речь идет о настоящем оружии, и быстро укрылись за ближайшим домом, опасаясь новых выстрелов.

Олегу было предъявлено обвинение по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение требований к поведению в общественных местах, совершенное путем угрозы предметом, использовавшимся в качестве оружия.

Обвиняемый пошел на согласительное производство, в результате которого его приговорили к лишению свободы на год условно с испытательным сроком в полтора года.

С мужчины взыскали также связанные с обвинительным приговором принудительные деньги в размере 876 евро.