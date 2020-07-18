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ИНТЕРВЬЮ ⟩ На учительской стезе Вайли Вийрлайд не боится "греметь ведрами"
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16 лет работавшая руководителем по интересам Вайли Вийрлайд сменила свою должность на учительскую. Для нее, как для координатора образовательной программы "Предприимчивой школы" в кохтла-ярвеской Ярвеской школе, первый год в качестве учителя тоже стал богатым на "предприятия": во время чрезвычайного положения Вайли посредством видеомоста стала учителем по обмену в Испании, начала руководить первой в своей жизни взрослой группой народного танца и закончила учебу в магистратуре.
- Ты первый год работала учителем и сразу осмелилась попробовать роль учителя по обмену. И не просто поехала учителем по обмену в Испанию, а стала учить посредством видеомоста, ведь в период коронакризиса иначе было невозможно. Откуда пришла такая идея?