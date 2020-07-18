СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Поднял руку на мать

В Ахтме ударили мужчину

15 июля полицию вызвали на улицу Ыпетаяте в Кохтла-Ярве, где 40-летний мужчина ударил 49-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика по подозрению в совершении преступления.

В Нарве орудовали алковоры

15 июля в полицию сообщили, что в магазине на улице Креэнхольми в Нарве 60-летний мужчина украл спиртное на сумму около 22 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.