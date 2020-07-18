Сб, 18.07.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Поднял руку на мать
15-16 июля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

16 июля полицию вызвали в квартиру на улице Йоала в Нарве, где 39-летний мужчина причинил боль своей матери. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В Ахтме ударили мужчину

15 июля полицию вызвали на улицу Ыпетаяте в Кохтла-Ярве, где 40-летний мужчина ударил 49-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика по подозрению в совершении преступления.

В Нарве орудовали алковоры

15 июля в полицию сообщили, что в магазине на улице Креэнхольми в Нарве 60-летний мужчина украл спиртное на сумму около 22 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день полицию вызвали в магазин на улице Раквере в Нарве, где 58-летний мужчина украл две бутылки спиртного. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

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