ФОТО ДНЯ ⟩ Новая комета в ночном небе над Нарвой

Комета C2020 F3 была открыта земными учеными только 27 марта 2020 года при помощи космического инфракрасного телескопа "NEOWISE", а уже в июле она приблизилась к Земле настолько, что стала различима невооруженным глазом.
Видимость кометы может еще улучшиться в ближайшие дни: 23 июля она приблизится к Земле на минимальные 103,5 миллиона километра. (Источник)
Комету C2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать - она едва видима - в северной части неба недалеко от Большой Медведицы. Лучшее время для наблюдения - через несколько часов после захода Солнца, когда максимально стемнеет.