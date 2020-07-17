ФОТО ДНЯ ⟩ Новая комета в ночном небе над Нарвой

Видимость кометы может еще улучшиться в ближайшие дни: 23 июля она приблизится к Земле на минимальные 103,5 миллиона километра. ( Источник )

Комету C2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать - она едва видима - в северной части неба недалеко от Большой Медведицы. Лучшее время для наблюдения - через несколько часов после захода Солнца, когда максимально стемнеет.