Сб, 18.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ФОТО ДНЯ ⟩ Новая комета в ночном небе над Нарвой

Комета C2020 F3 была открыта земными учеными только 27 марта 2020 года при помощи космического инфракрасного телескопа "NEOWISE", а уже в июле она приблизилась к Земле настолько, что стала различима невооруженным глазом.

Видимость кометы может еще улучшиться в ближайшие дни: 23 июля она приблизится к Земле на минимальные 103,5 миллиона километра. (Источник)

Комету C2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать - она едва видима - в северной части неба недалеко от Большой Медведицы. Лучшее время для наблюдения - через несколько часов после захода Солнца, когда максимально стемнеет.

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