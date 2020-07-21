Анвар Самост: Перетасованная колода карт турбизнеса

С учетом того, что для экономик стран нашего региона туризм является почти столь же важной отраслью, как сельское хозяйство и лесное хозяйство вместе взятые, и того, что коронакризис наиболее сильно ударил именно по этому сектору, кажется очень странным, насколько мало, например, по сравнению с клубниководством, обсуждаются адаптация и конкурентоспособность сферы туризма. Впрочем, занимающиеся туризмом предприятия и сектор сервиса на этот раз тоже оказались гибкими - правда, благодаря значительной помощи со стороны налогоплательщика.

Еще более важной, чем компенсация по зарплате и прочие пособия, помощью для туризма Эстонии и других стран Балтии стала способность общества действенно подавлять распространение вируса.

Мы и в контексте в общем-то затихающей пандемии являемся в Европе неким очень безопасным и свободным от ограничений островком. Балтийский туристический пузырь стал первым в Европе. Похоже, что он благодаря туристам из других стран региона и местным туристам, начавшим путешествовать между странами самой Балтии, помог предприятиям туриндустрии избежать самого худшего.

Возможно, что исключительная безвирусность окажет даже более долгосрочное влияние, чем на одно лето.

Во всяком случае, если проехаться по столице и важнейшим курортным городам Эстонии, то сразу будет видно, что туристы - особенно финны и латыши - активно едут к нам. Таким же образом каждый, кто в июне-июле побывал в Риге, Юрмале, Паланге или Вильнюсе, подтвердит: там можно встретить очень много эстонцев.

Такой полупринудительный региональный туризм наверняка перетасовал рыночную колоду карт.

Если вспомнить мировой финансовый кризис 10-летней давности, то тогда оказавшиеся в стесненном экономическом положении финны были вынуждены предпочесть Таллинн более дальним и теплым странам, что стало сильным позитивным толчком для экономики Эстонии. Таким же образом резкое повышение акцизов на алкоголь и автогорючее привело к массовым поездкам эстонцев в Латвию. Однако следовавшие тогдашним трендам туристы обнаружили в близлежащем регионе наряду с дешевыми билетами на суда или алкоголем прочие ценности, из-за которых вновь и вновь повторяют поездки туда.

Прежде всего именно с точки зрения эстонцев нынешним летом в сфере ближнего туризма расширилась конкуренция между поставщиками услуг. Есть ли смысл ехать в Пярну, если за те же деньги можно намного дольше позагорать в паре сотен километров к югу? Трудно сказать, изменятся ли предпочтения, но предпосылки для этого есть.

Мы и в контексте в общем-то затихающей пандемии являемся в Европе неким очень безопасным и свободным от ограничений островком.

Литовское государство с осени станет компенсировать туристам третью ночь в гостинице. Рига сделала для города остроумную и, очевидно, успешную направленную на Эстонию маркетинговую кампанию. Эстонское государство своей гораздо менее заметной местным людям кампанией напоминает, что на родине отдыхать здорово.

И все же в руки рекламирующих Эстонию как туррегион маркетологов полунечаянно свалился вдобавок к вышеупомянутым еще более мощный инструмент. Этап чемпионата мира по авторалли в южной Эстонии (это мероприятие хотели провести у себя и латыши) - это настоящая серебряная пуля. Если показатели распространения вируса останутся низкими, то организаторы и туристический сектор Эстонии должны совместно взять на себя ответственность и принять вызов, чтобы в полной мере воспользоваться представившимся шансом.

Самое важное, чтобы после крупного соревнования в начале сентября туристы, которые несколько дней проведут в Тарту, Отепяэ и, конечно, в Таллинне, так как из-за логистической особенности Эстонии просто не могут обойти его, получили тут опыт, который снова заставит их вернуться к нам и без чемпионатов мира по ралли. Это значит, что уровень цен, качество обслуживания, общественная безопасность, гостеприимство и какая-нибудь особенность Эстонии, которую никто ведь объяснить не может, должны просто очаровать гостей.

К сожалению, уже видно, что мы можем прославиться как неожиданно дорогой пункт назначения. Конечно, спрос формирует цены, но при нашем неэффективном рынке разовый ценовой скачок может, в свою очередь, на годы сформировать спрос. Не остается ничего другого, как надеяться, что большинство деятелей гостиничного бизнеса заглядывают дальше, чем на месяц вперед.